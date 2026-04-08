آسیب دیدن ۹۳ تاکسی در پایتخت از آغاز جنگ رمضان + جزییات بسته حمایتی

آسیب دیدن ۹۳ تاکسی در پایتخت از آغاز جنگ رمضان + جزییات بسته حمایتی
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون ۹۳ دستگاه تاکسی در پایتخت آسیب دیده‌اند و در همین حال شهرداری تهران نیز ۳۲۰ دستگاه تاکسی برقی جدید را به ناوگان تاکسیرانی تحویل داده است.

به گزارش ایلنا، علی رحیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از تاکسیرانان تهرانی آسیب‌دیده در جنگ رمضان گفت: در راستای خدمت‌رسانی به تاکسیرانان آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونیستی علیه میهن عزیزمان (جنگ رمضان)، سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران تعداد زیادی از تاکسی‌های آسیب‌دیده شهر تهران را شناسایی کرده و به‌زودی خسارت واردشده به تاکسیرانان پرداخت خواهد شد. 

وی افزود: تاکسیرانان شهر تهران توجه داشته باشند که این سازمان برای تسهیل و تسریع در فرآیندهای اداری و افزایش دسترسی تاکسیرانان به خدمات سازمان در جنگ رمضان، شماره پشتیبانی غیرحضوری جدیدی را با شماره ۰۹۰۵۶۶۱۶۲۴۰ در پیام‌رسان «بله» ایجاد کرده است. 

رحیمی ادامه داد: بنابراین تاکسیرانان شهر تهران می‌توانند درخواست و معرفی تاکسی آسیب‌دیده خود در جنگ رمضان را فقط از طریق ارسال پیام در پیام‌رسان «بله» به شماره ذکرشده اعلام کنند تا پشتیبان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران پاسخگو باشد. 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه پس از ارسال مستندات از سوی تاکسیرانان آسیب‌دیده تهرانی، تمامی موارد توسط کارشناسان معتبر بررسی خواهد شد، گفت: خسارات بر اساس بررسی‌های کارشناسی پرداخت می‌شود. 

رحیمی همچنین با اشاره به وضعیت ناوگان تاکسیرانی اظهار داشت: تاکنون ۳۲۰ دستگاه خودروی برقی تحویل داده شده و ۱۰ دستگاه ون نیز تحویل شده است. 

وی در ادامه درباره خسارت‌های واردشده به تاکسیرانان در جنگ رمضان گفت: تاکنون ۹۳ تاکسی آسیب دیده‌اند و همه تاکسیرانان مشمول، مبلغی بلاعوض دریافت خواهند کرد. همچنین ۱۳ تاکسی به‌طور کامل تخریب شده‌اند و ۸ تاکسی نیز زیر آوار به‌طور کامل از بین رفته‌اند. 

رحیمی با اشاره به آسیب‌های واردشده به خانواده تاکسیرانان نیز گفت: تا این لحظه ۲ تاکسیران گزارش تخریب یا آسیب جدی به منازلشان را ثبت کرده‌اند و متأسفانه تعدادی خانواده‌هایشان را در جریان این حملات از دست داده اند. 

وی در پایان درباره حمایت‌های ویژه از برخی گروه‌های خانواده تاکسیرانی نیز گفت: برای بیماران صعب‌العلاج و افراد دارای بیماری خاص نیز مبلغی در نظر گرفته شده است.

