رئیس اورژانس تهران در پیامی اعلام کرد:
نامگذاری یک پایگاه اورژانس به نام شهید «علی عبدالهی»
رئیس اورژانس استان تهران از پرسنل ایثارگر و زحمتکش سازمان برای زحمات ۲۴ساعته آنها در حملات جنگ رمضان قدردانی کرد و گفت: یک پایگاه به نام شهید اورژانس علی عبدالهی نامگذاری میشود.
به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی در بخشی از این پیام مراتب سپاس و تشکرش را از تیم مدیریتی اورژانس استان تهران در تمام سطوح اعم از حوزه مدیریت، نواحی ۸ گانه، فنی و عملیات، توسعه و پشتیبانی، بازرسی، مرکز حراست، تلاشگران اداره نقلیه و نگهداشت و همه عزیزانی که دوشادوش اینجانب در این برهه حساس حضور داشتند با صدای رسا ابراز داشت.
وی در ادامه این پیام عنوان کرده است: وظیفه خویش میدانم در کنار قدردانی از زحمات و تلاشهای خالصانه شما عزیزان، از مجاهدتهای «خانواده محترم همکاران غیور خویش» در جای جای استان به ویژه «خانوادهی این حقیر» که در این ایام و سایر وقایع رخداده در کنارشان نبوده و علاوه بر فضای مضطرب حاکم، غم دوری را نیز تحمل نمودند کمال امتنان و قدردانی را بجای آورم، بیشک مجاهدت همسران، فرزندان و والدین کم از تلاش شما عزیزان در عرصه نبرد و میدان نبوده لیکن بیشتر میباشد.
رئیس اورژانس استان تهران همچنین در بخش دیگر این پیام ضمن زنده نگهداشتن یاد همکار شهیدمان علی عبدالهی که در حین خدمترسانی به مظلومین، به درجه رفیع شهادت نائل آمد، تأکید کرد: یک پایگاه اورژانس به نام این شهید بزرگوار نامگذاری میشود و به فوریت نسبت به یاری رساندن به همکارانی که در این جنگ تحمیلی دچار خسارتهای جانی و مادی گردیدند اقدام نموده و از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنیم.