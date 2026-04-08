افزایش سرعت وزش باد در تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران از آسمانی ابری همراه با افزایش سرعت وزش باد در استان طی پنج روز آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیشبینی میشود.
آسمان تهران طی امروز(۱۹ فروردین) در بعضی ساعات همراه با رگبار و رعدوبرق گاهی وزش باد شدید، در دامنهها و ارتفاعات بارش برف و باران و رخداد مه، با احتمال کولاک برف، در مناطق مستعد بارش تگرگ و در نواحی جنوبی گاهی با گردوخاک و احتمال کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
از روز پنجشنبه(۲۰ فروردین) تا یکشنبه(۲۳ فروردین) آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان تهران فردا (۲۰ فروردین) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۲۱ و ۱۳ درجه سانتیگراد و پس فردا (۲۱ فروردین) صاف تا نیمه ابری گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای ۲۰ و ۱۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.