به گزارش ایلنا، محمد جعفری در آیین بهره‌برداری از گود زورخانه‌ای دانش‌آموزی شرق کشور که هم‌زمان با هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در ناحیه یک مشهد مقدس با حضور جمعی از مسئولان، مدیران و پیشکسوتان برگزار شد، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای طرح، این فضا را یک میدان تربیتی و انسان‌ساز توصیف کرد و بر اهمیت گسترش ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در مدارس کشور تأکید کرد.

جعفری با اشاره به جایگاه ورزش پهلوانی در فرهنگ ایرانی و ضرورت تربیت متوازن دانش‌آموزان اظهار کرد: تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی، نقش مؤثری در افزایش نشاط، ایجاد امید، تقویت سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های اصلی تحقق تربیت همه‌جانبه، وجود فضاهای استاندارد ورزشی در مدارس است، به اقدامات انجام‌شده برای توسعه این فضاها در سطح کشور اشاره کرد.

جعفری با اشاره به تدوین اطلس ملی فضاهای ورزشی آموزش‌وپرورش و اجرای طرح‌های مشارکتی در قالب طرح شهید سردار سلیمانی، افزود: توسعه فضاهای تربیتی و ورزشی در استان‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

جعفری در ادامه ضمن قدردانی از مجموعه آموزش‌وپرورش خراسان رضوی، مدیریت ناحیه یک مشهد و دفتر تربیت‌بدنی وزارتخانه، ایجاد این گود زورخانه‌ای را نمونه موفق تعامل دستگاه‌ها در توسعه زیرساخت‌های تربیتی دانست.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت به اجرای طرح پهلوان سعید در مدارس کشور اشاره کرد و گفت: ۲۴۴ کانون ورزشی فعال و ۷۳۲ کلاس دانش‌آموزی در این حوزه مشارکت داشته‌اند.

وی توسعه پویش پهلوان ایران را حتی در ایام تعطیلات و شرایط ویژه کشور، عاملی برای حفظ تحرک و نشاط دانش‌آموزان برشمرد و از کسب مقام دوم خراسان رضوی در این پویش خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جعفری در پایان با تأکید بر استمرار حمایت وزارت آموزش‌وپرورش از توسعه فضاهای ورزشی، ابراز امیدواری کرد که با تکمیل تجهیزات این گود زورخانه‌ای و بهره‌مندی مدارس منطقه، زمینه تربیت نسلی متعادل، بااخلاق و برخوردار از روحیه پهلوانی فراهم شود.

