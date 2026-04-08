رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
کادر سلامت در جنگ رمضان تمام قد پای مردم و ایران ایستادند
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش های کادر سلامت کشور در طول جنگ رمضان، گفت: جامعه پزشکی و سلامت کشور در شرایط سخت نیز محل خدمت خود در مراکز بهداشتی و درمانی را ترک نکردند و با ایثار در کنار مجروحان حضور داشتند.
به گزارش ایلنا از ویدا، حسینعلی شهریاری با اشاره به تلاش های کادر بهداشت و درمان کشور در جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: از همکاران حوزه سلامت از جمله پزشکان، پرستاران، نیروهای اورژانس، کادر بیمارستانی، نیروهای بهداشتی و همه عزیزانی که در تمام ایام، به ویژه در جریان جنگ نابرابر رمضان، پای کار بودند و لحظه ای محل خدمت را ترک نکردند، صمیمانه قدردانی کنم.
وی افزود: این عزیزان در شرایط دشوار در کنار مجروحان حضور داشتند و خدمات رسانی کردند که به همه آنان خداقوت و خسته نباشید عرض می کنم.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر پیگیری مطالبات جامعه سلامت، گفت: مجلس شورای اسلامی پیگیر مطالبات کادر بهداشت و درمان است و در این مسیر جلسات متعددی با مسئولان نظام سلامت برگزار شد. اخیرا نیز جلسه ای با وزیر بهداشت داشتیم و موضوعات مرتبط با مطالبات این عزیزان مورد بررسی قرار گرفت.
شهریاری با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات کادر سلامت، خاطرنشان کرد: با تجربهای که پس از حدود ۴۰ سال فعالیت در حوزه بهداشت و درمان دارم، باید بگویم ۱۴۰۴ از معدود سال هایی بود که بخش قابل توجهی از مطالبات همکاران ما به موقع پرداخت شد و این موضوع اتفاق مثبتی در نظام سلامت کشور محسوب می شود.
وی ادامه داد: وزیر بهداشت نیز مشوق های جدیدی برای کارکنان حوزه سلامت پیش بینی کرده است البته بدون تردید ارزش خدمات و فداکاری های کادر سلامت با هیچ بهای مادی قابل جبران نیست اما تلاش می شود تا حدی از زحمات این عزیزان جبران شود.