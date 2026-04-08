انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران شمال از ساعت ۱۶ امروز

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا اظهار کرد: در پی افزایش حجم ترافیک در محور چالوس، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال این محور از ساعت ۱۶:۰۰ امروز، ۱۹ فروردین‌ماه، ممنوع خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، مسیر (شمال به جنوب) این محور به‌صورت مقطعی یک‌طرفه شده و این محدودیت ها تا تخلیه بار ترافیکی و روات شدن مسیر ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با تشریح وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب و در محدوده میانک سنگین است و در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

سردار کرمی اسد افزود: تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و در محورهای چالوس و هراز در مسیر جنوب به شمال نیز پیش از اعمال محدودیت‌ها، ترافیک روان برقرار بوده است.

وی درباره شرایط جوی محورهای شمالی گفت: در حال حاضر محورهای چالوس و هراز با بارش پراکنده برف و باران همراه هستند و در برخی محورهای استان مازندران نیز بارش‌های پراکنده گزارش شده است، در حالی که سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس پلیس راه فراجا در ادامه از انسداد برخی محورهای شریانی خبر داد و تصریح کرد: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در هر دو مسیر مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی انجام می‌شود. همچنین آزادراه تبریز–زنجان در محدوده حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاق در هر دو مسیر مسدود است و رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاق تردد کنند. محور قدیم بستان‌آباد–میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه نیز مسدود بوده و مسیر جایگزین از قره‌چمن به راه فرعی هشترود و سپس میانه در نظر گرفته شده است. همچنین آزادراه خرم‌آباد–پل زال در هر دو مسیر مسدود است و تردد از محور قدیم انجام می‌شود.

وی درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز اظهار داشت: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، کمربندی یاسوج–اصفهان و محور گنبدکاووس–سه‌راهی کلاله تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

سردار کرمی اسد در پایان با اشاره به محورهای دارای انسداد فصلی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه در محدوده گردنه تته، محور سی‌سخت–پادنا در هر دو مسیر و محور وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند و امکان تردد در آن‌ها وجود ندارد.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.

