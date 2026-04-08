به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، زهرا مداح اظهار داشت: اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی مزمن است که معمولاً پس از مشاهده یا تجربه یک رویداد آسیب‌زا یا قرار گرفتن در شرایط بحرانی در افراد ایجاد می‌شود و می‌تواند با احساس ترس، بی‌نظمی و وحشت همراه باشد.

وی افزود: این اختلال می‌تواند ابعاد مختلف زندگی فرد و خانواده، به‌ویژه سلامت روان را تحت تأثیر قرار دهد و عملکرد روزمره افراد را با مشکل مواجه کند؛ از این رو توجه به راهکارهای ارتقای سلامت روان پس از بحران اهمیت ویژه‌ای دارد.

مداح با اشاره به برخی اقدامات مؤثر برای کاهش فشار روانی ناشی از بحران بیان کرد: حفظ روتین روزانه حتی در ساده‌ترین امور مانند زمان خواب، غذا خوردن یا عبادت می‌تواند به مغز احساس امنیت و پیش‌بینی‌پذیری بدهد و سطح اضطراب را کاهش دهد.

وی ادامه داد: تمرکز بر لحظه حال و استفاده از تمرین‌های ذهن‌آگاهی مانند تنفس عمیق، به افراد کمک می‌کند از غرق شدن در نگرانی درباره آینده یا خاطرات تلخ گذشته جلوگیری کنند.

این متخصص روان‌پرستاری با تأکید بر اهمیت ارتباطات اجتماعی، گفت: برقراری ارتباط با دیگران از طریق کانال‌های امن مانند تماس تلفنی، حتی برای چند دقیقه در روز، می‌تواند حس حمایت متقابل و امید را در افراد تقویت کند.

مداح کمک به دیگران را نیز عاملی مؤثر در افزایش احساس معنا و کارآمدی دانست و تصریح کرد: حتی انجام یک کار کوچک برای دیگران می‌تواند احساس مفید بودن را تقویت کرده و از درماندگی روانی در شرایط بحرانی جلوگیری کند.

وی در ادامه بر ضرورت مدیریت مصرف اخبار اشاره کرد و گفت: محدود کردن زمان پیگیری اخبار و استفاده از منابع معتبر، از خستگی هیجانی و نگرانی ناشی از شایعات جلوگیری می‌کند.

این عضو هیات علمی همچنین انجام فعالیت بدنی سبک مانند حرکات کششی یا راه رفتن در خانه را در کاهش تنش‌های عضلانی و افزایش ترشح اندورفین مؤثر دانست.

مداح نوشتن احساسات و افکار بر روی کاغذ را یکی از روش‌های مؤثر برای پردازش رویدادهای استرس‌زا عنوان کرد و افزود: روزنویسی هیجانی می‌تواند به افراد در تخلیه و تنظیم احساسات کمک کند.

وی با تأکید بر پرهیز از سرزنش خود یا دیگران گفت: پذیرش محدودیت‌های موجود به جای سرزنش، به افراد کمک می‌کند انرژی روانی خود را برای حل مسئله و سازگاری با شرایط صرف کنند.

این متخصص در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که علائمی مانند بی‌خوابی مداوم، افکار مزاحم یا اختلال در عملکرد روزانه ادامه‌دار باشد، افراد باید از خدمات تخصصی کمک بگیرند و می‌توانند برای دریافت مشاوره آنلاین با سامانه ۴۰۳۰ تماس بگیرند.

