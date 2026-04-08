قدردانی دکتر ظفرقندی از فداکاران تیم ملی سلامت کشور در جنگ تحمیلی سوم

وزیر بهداشت در پیامی از اعضای تیم ملی سلامت کشور در ستاد بحران، دانشگاه ها، بیمارستانها و مراکز بهداشتی که همچون دماوند سربلند و مام وطن، دلسوز آحاد مردم و مجروحین مظلوم، در صحنه خدمت حرفه ای و مشفقانه حضور داشتند تقدیر و بر لزوم ترمیم آسیب ها، حفظ آمادگی و هوشیاری، تمرین و مرور دستورالعمل ها و تمهید نیازهای حوزه سلامت در ایام پیش رو، تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  وبدا، متن این پیام به شرح زیر است:

همکاران ارجمند و فداکار تیم ملی سلامت

ستاد بحران، دانشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی

با سلام و احترام؛

در ایام سخت جنگ تحمیلی سوم، چون دماوند سربلند و چون مام وطن، دلسوز آحاد مردم و مجروحین مظلوم در صحنه خدمت حرفه ای و مشفقانه حضور داشتید.

خشنودی حضرت حق و رضایتمندی مردم شریف پاداش و نعمتی است که در تمام بحران ها و تهدیدهای ایران عزیز برای جامعه خدوم سلامت کشور محقق شده است.

لازم به تأکید است که علیرغم آتش بس دو هفته ای ترمیم آسیب ها، حفظ آمادگی و هوشیاری، تمرین و مرور دستورالعمل ها و تمهید نیازهای حوزه سلامت در ایام پیش رو ضرورتی غیرقابل تردید است.

وظیفه خود می دانم به عنوان همراه و همکار و دوستدار شما عزیزان از تلاش شبانه روزی و ایثارگرانه شما قدردانی و سپاسگزاری نمایم و از خداوند منان برای شما، مردم و ایران، سلامتی، سرافرازی و آرامش مسئلت می کنم.

