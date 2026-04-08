رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ:
هر جنگی که بدون محدودیت انجام شود، توجیهناپذیر است
به گزارش ایلنا به نقل از هلالاحمر، رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ در بیانیهای درباره مخاصمات در خاورمیانه نوشت: هر جنگی که بدون محدودیت انجام شود، با قانون سازگار نیست.
هلالاحمر؛ متن بیانیه میریانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ، درباره مخاصمات در خاورمیانه که 17 فروردین 1405 (۶ آوریل ۲۰۲۶) منتشر شده، به این شرح است:
«تهدیدهای عامدانه، چه در گفتار و چه در عمل، علیه زیرساختهای حیاتی غیرنظامی و تأسیسات هستهای نباید به یک روال عادی در جنگها تبدیل شود.
هر جنگی که بدون محدودیت انجام شود، با قانون سازگار نیست. چنین جنگی غیر قابل توجیه است، غیر انسانی است و برای همه مردم پیامدهای ویرانگر دارد.
در سراسر خاورمیانه، تیمهای ما شاهد تخریب زیرساختهایی هستند که برای زندگی روزمره مردم ضروریاند. نیروگاههای برق، سامانههای آبرسانی، بیمارستانها، جادهها، پلها، خانهها، مدارس و دانشگاهها هدف حملات قرار گرفتهاند.
نگرانکنندهترین موضوع، تهدیدهای احتمالی علیه تأسیسات هستهای است. هر اشتباه محاسباتی میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر برای نسلهای آینده به همراه داشته باشد.
من با فوریت از همه طرفهای درگیر میخواهم که در تمامی عملیات نظامی، غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی را در امان نگه دارند. این تعهد الزامآور آنها طبق حقوق بینالمللی بشردوستانه است.
دولتها باید هم در گفتار و هم در عمل، به قوانین جنگ احترام بگذارند و اجرای آنها را تضمین کنند. جهان نباید به سوی فرهنگی سیاسی حرکت کند که در آن مرگ بر زندگی اولویت داده میشود.