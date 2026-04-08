به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت؛ رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و دبیر کل مجمع خیرین سلامت به همراه احسان مصطفوی رییس انستیتو پاستور ایران، احمدجواد حیدری‌پور مدیرکل خیرین سلامت وزارت بهداشت، طباطبایی معاون مجمع خیرین سلامت کشور و اعضای این مجمع از ساختمان آسیب‌دیده انستیتو پاستور ایران که چند روز پیش در حمله جنگنده‌های دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی دچار تخریب شده بود، بازدید کردند.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی انستیتو پاستور در حوزه سلامت و تولیدات علمی و تحقیقاتی کشور، گفت: حمله به مراکز علمی و بهداشتی اقدامی مغایر با همه اصول انسانی و بین‌المللی است و چنین اقداماتی نمی‌تواند روند فعالیت‌های علمی و خدمات سلامت کشور را متوقف کند.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از ساختمان این مجموعه در جریان این حمله دچار خسارت جدی شده است، گفت: برای جبران خسارت برنامه‌ریزی لازم انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت بازسازی سریع این مجموعه افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با پیش‌بینی اعتبارات لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول، روند بازسازی و جبران خسارت‌های وارد شده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری کند تا فعالیت‌های این مرکز مهم علمی و بهداشتی بدون وقفه ادامه یابد.

شهریاری همچنین از آمادگی مجمع خیرین سلامت کشور برای مشارکت در بازسازی این مجموعه خبر داد و گفت: با هم‌افزایی میان مجلس، دولت و خیرین سلامت، تلاش خواهیم کرد خسارت‌های وارد شده به سرعت جبران و شرایط برای ادامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی این مجموعه فراهم شود.

وی تصریح کرد: انستیتو پاستور یکی از مراکز مهم تحقیقاتی و بهداشتی کشور است و نقش مهمی در حوزه‌های تشخیصی، پژوهشی و تولیدات مرتبط با سلامت دارد؛ از این رو اجازه نخواهیم داد اختلالی در روند فعالیت‌های آن ایجاد شود.

در جریان این بازدید، مسئولان انستیتو پاستور نیز گزارشی از میزان خسارت‌های وارد شده، بخش‌های آسیب‌دیده و اقدامات انجام شده برای تداوم فعالیت‌های مجموعه ارائه کردند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تاکید کرد: بازسازی بخش‌های تخریب‌شده با اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت تا روند خدمات و فعالیت‌های تخصصی این مجموعه دچار وقفه نشود.

براساس این گزارش همچنین گلمکانی، رئیس هیات مدیره مجمع خیرین سلامت کشور با اظهار تاسف عمیق از حمله به انستیتو پاستور به عنوان هسته اصلی واکسن سازی در کشور گفت: دشمن صهیونی هیچ حد و مرز انسانی و اخلاقی را به رسمیت نمی‌شناسد و حمله به مراکز دانشگاهی، علمی، درمانی و آموزشی حتی مراکز آموزشی کودکان نیز ابایی ندارد اما این گونه حملات نمی‌تواند مانع رشد فرزندان و جوانان ایران زمین شود.

رئیس هیات مدیره مجمع خیرین سلامت کشور گفت: مثل همیشه فرهیختگان و نیکوکاران بزرگی هستند که کمک می‌کنند اینگونه مراکز مجددا احیا شوند و این انستیتو همچنان که بر پایه نگاه خیرخواهانه بنا شد بر همان مسیر و با کمک آنها بازسازی می‌شود.

