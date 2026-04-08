نامه وزیر آموزش و علوم چین به وزیر علوم کشور در محکومیت حمله به دانشگاه‌ها

نامه وزیر آموزش و علوم چین به وزیر علوم کشور در محکومیت حمله به دانشگاه‌ها
وزیر آموزش و علوم چین در نامه‌ای به وزیر علوم کشورمان، حمله‌های آمریکایی ـ صهیونیستی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسین سیمایی

وزارت آموزش و علوم چین برای تبادلات علمی با ایران ارزش زیادی قائل است. در سال‌های اخیر، روابط همکاری میان‌دانشگاهی بین بسیار از دانشگاه‌های دو طرف برقرار شده و همکاری‌های آموزشی و پژوهشی پیشرفت مثبتی داشته است. در عین حال، به وضعیت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در چین توجه و دغدغه داشته و بر اساس اصول انسان

دوستانه از دانشجویان ایرانی حمایت‌های لازم را به عمل آورده تا بتوانند تحصیلات خود را در چین با موفقیت به پایان برسانند. امسال پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و ایران است. امیدوارم همراه با جنابعالی گام‌های مشترکی برای پیشبرد همکاری‌های آموزشی دو کشور برداریم. 

با کمال تأسف از حمله به مدرسه شجره طیبه در استان هرمزگان ایران و سایر مراکز آموزشی و دانشگاهی و کشته و زخمی شدن شمار زیادی از هموطنان آن کشور، از طرف خود و وزارت آموزش و علوم چین، مراتب عمیق‌ترین تسلیت و همدردی خود را اعلام داشته و به خانواده‌های دانش‌آموزان و دانشجویان جانباخته صمیمانه‌ترین همدردی‌ها را عرض می‌کنم. چین هرگونه حمله بی‌هدف به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی را محکوم می‌کند. حمله به مدرسه و دانشگاه و آسیب رساندن به کودکان به طور آشکار نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و فراتر از خط قرمز وجدان اخلاقی بشر است. 

با احترام 

وزیر آموزش و علوم چین

آوریل ۲۰۲۶

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
