به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسین سیمایی

وزارت آموزش و علوم چین برای تبادلات علمی با ایران ارزش زیادی قائل است. در سال‌های اخیر، روابط همکاری میان‌دانشگاهی بین بسیار از دانشگاه‌های دو طرف برقرار شده و همکاری‌های آموزشی و پژوهشی پیشرفت مثبتی داشته است. در عین حال، به وضعیت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در چین توجه و دغدغه داشته و بر اساس اصول انسان

دوستانه از دانشجویان ایرانی حمایت‌های لازم را به عمل آورده تا بتوانند تحصیلات خود را در چین با موفقیت به پایان برسانند. امسال پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و ایران است. امیدوارم همراه با جنابعالی گام‌های مشترکی برای پیشبرد همکاری‌های آموزشی دو کشور برداریم.

با کمال تأسف از حمله به مدرسه شجره طیبه در استان هرمزگان ایران و سایر مراکز آموزشی و دانشگاهی و کشته و زخمی شدن شمار زیادی از هموطنان آن کشور، از طرف خود و وزارت آموزش و علوم چین، مراتب عمیق‌ترین تسلیت و همدردی خود را اعلام داشته و به خانواده‌های دانش‌آموزان و دانشجویان جانباخته صمیمانه‌ترین همدردی‌ها را عرض می‌کنم. چین هرگونه حمله بی‌هدف به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی را محکوم می‌کند. حمله به مدرسه و دانشگاه و آسیب رساندن به کودکان به طور آشکار نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و فراتر از خط قرمز وجدان اخلاقی بشر است.

با احترام

وزیر آموزش و علوم چین

آوریل ۲۰۲۶

