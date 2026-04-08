تمهیدات ترافیکی مراسم چهلم رهبر شهید

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از هماهنگی پلیس با سایر مبادی ذیربط نسبت به تامین نظم و ایمنی برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اسلامی خبر داد و اعلام کرد: این مراسم، از ساعت: ۰۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ در محدوده خیابان جمهوری اسلامی حدفاصل میدان جمهوری تا تقاطع خیابان ولیعصر(عج) و معابر پیرامونی آن برگزار می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بدین منظور محدودیت های تردد در دو مرحله به اجرا گذاشته میشود «مرحله اول» از سمت شمال، کلیه معابر عمود بر خیابان‌جمهوری اسلامی در ضلع شمال حدفاصل خیابان نواب تا تقاطع خیابان ‌ولیعصر(عج) از خیابان‌های لبافی نژاد، کلهر به سمت جنوب، از جنوب کلیه معابر عمود بر خیابان جمهوری اسلامی در ضلع جنوب حدفاصل خیابان ‌نواب تا تقاطع خیابان ولیعصر(عج) از خیابان آذربایجان به سمت شمال، از شرق خیابان ولیعصر(عج) و از غرب میدان جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه افزود: مرحله دوم محدودیت تردد نیز از شمال خیابان انقلاب اسلامی و خیابان آزادی حدفاصل تقاطع آزادی-رودکی تا تقاطع جهان نما، از جنوب خیابان ‌پاستور و خیابان دانشگاه جنگ، از شرق خیابان حافظ و از غرب خیابان رودکی است..

موسوی پور محدودیت تردد را از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ اعلام کرد.

سردار موسوی پور در ادامه محدودیت توقف را نیز از ساعت ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ در خیابان‌های جمهوری اسلامی از میدان جمهوری اسلامی تا تقاطع ولیعصر(عج) در «هردومسیر»، نواب حدفاصل دورگرد جنوبی میدان جمهوری اسلامی تا خیابان کلهر در «هر دو مسیر»، کلیه معابر عمود بر خیابان جمهوری اسلامی در ضلع شمال و جنوب «تا شعاع ۵۰ متری» و خیابان ولیعصر(عج) حدفاصل خیابان فلاح زادگان تا لبافی نژاد اعلام کرد.

وی در خصوص محل پارک خودروهای شخصی گفت: محل های پیش بینی شده جهت پارک خودروهای شخصی در خیابان کلهر و لبافی نژاد، کلیه معابر عمود بر خیابان جمهوری اسلامی در ضلع شمال و ‌جنوب تا «شعاع ۵۰ متری»، چینش مورب در خیابان امام خمینی (ره)، طول خیابان آذربایجان، طول خیابان جمهوری اسلامی حدفاصل خیابان ولیعصر(عج) تا خیابان حافظ و معابر خارج از مرحله اول در نظر گرفته شده است.

موسوی پور در خصوص مسیرهای جایگزین نیز گفت: مسیرهای جایگزین پیش بینی شده در بزرگراه یادگار امام (ره) در «هردو مسیر»، در خیابان‌های رودکی مسیر جنوب به شمال، حافظ در مسیر شمال به جنوب، فردوسی در مسیر جنوب به شمال، امام خمینی(ره) در مسیر شرق به غرب، آزادی و انقلاب اسلامی «در هردو مسیر»و بلوار کشاورز در «هر دومسیر» است.

سردار موسوی پور به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است چرا که ضامن سلامتی رانندگان این وسیله نقلیه کم ایمن کلاه ایمنی، «کلاه زندگی» است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان تهرانی و مراجعه کنندگان در این مراسم توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده کنند.

