خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد

کد خبر : 1770750
لینک کوتاه کپی شد.

مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به فروردین‌ماه ۱۴۰۵ جاری مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

به گزارش ایلنا، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری فروردین سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۷۹ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

این مرحله با نرخ جدید و براساس جدول ۱ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ کل کشور واریز شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار