مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد
مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به فروردینماه ۱۴۰۵ جاری مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.
به گزارش ایلنا، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال واریز شد.
مستمری فروردین سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۷۹ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.
همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.
این مرحله با نرخ جدید و براساس جدول ۱ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ کل کشور واریز شده است.