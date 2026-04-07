مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد

به گزارش ایلنا، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری فروردین سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۷۹ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

این مرحله با نرخ جدید و براساس جدول ۱ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ کل کشور واریز شده است.