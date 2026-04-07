اعلام خطوط جایگزین اورژانس استان تهران در شرایط اضطراری
به گزارش ایلنا، به استحضار مردم شریف استان تهران می رساند: اورژانس استان تهران افتخار خدمتگذاری به شما مردم شریف در هر شرایطی را داشته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.
شهروندان عزیز در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ میتوانند از طریق شمارههای زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل نمایند:
46015981
46015619
46015948
46015734
46015732
46015873
46015613
46015703
46015648
44896391
44891399
44891525
44896345
44896376
44896389