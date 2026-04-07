اعلام خطوط جایگزین اورژانس استان تهران در شرایط اضطراری

به گزارش ایلنا، به استحضار مردم شریف استان تهران می رساند: اورژانس استان تهران افتخار خدمتگذاری به شما مردم شریف در هر شرایطی را داشته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.

شهروندان عزیز در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ می‌توانند از طریق شماره‌های زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل نمایند:

46015981

46015619

46015948

46015734

46015732

46015873

46015613

46015703

46015648

44896391

44891399

44891525

44896345

44896376

44896389

