خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام خطوط جایگزین اورژانس استان تهران در شرایط اضطراری

اعلام خطوط جایگزین اورژانس استان تهران در شرایط اضطراری
کد خبر : 1770716
لینک کوتاه کپی شد.

به استحضار مردم شریف استان تهران می رساند: اورژانس استان تهران افتخار خدمتگذاری به شما مردم شریف در هر شرایطی را داشته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا، به استحضار مردم شریف استان تهران می رساند: اورژانس استان تهران افتخار خدمتگذاری به شما مردم شریف در هر شرایطی را داشته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد. 

شهروندان عزیز در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ می‌توانند از طریق شماره‌های زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل نمایند:

46015981

46015619

46015948

46015734

46015732

46015873

46015613

46015703

46015648

44896391

44891399

44891525

44896345

44896376

44896389

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار