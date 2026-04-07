کولیوند:
بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، حمله به اهداف غیرنظامی مستوجب پیگرد بینالمللی است
در پی حمله هوایی منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، این اقدام از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه بهعنوان نقض آشکار اصول بنیادین حمایت از اماکن غیرنظامی و مراکز علمی ارزیابی میشود.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با محکومیت شدید این حمله، تأکید کرد که هدف قرار دادن مراکز علمی و دانشگاهی، مصداق بارز نقض قواعد آمره حقوق بینالملل و از مصادیق بالقوه جنایات جنگی محسوب میشود.
وی افزود: بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی، بهویژه مراکز آموزشی، ممنوع و مستوجب پیگرد بینالمللی است.
کولیوند با اشاره به ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک جمعیت هلالاحمر تصریح کرد: این نهاد در چارچوب مأموریتهای بینالمللی خود، موضوع را از طریق فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر و سایر مجاری حقوقی دنبال خواهد کرد و مستندسازی دقیق ابعاد این حمله در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین بر لزوم پاسخگویی عاملان این اقدام در مراجع بینالمللی تأکید کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اقتدار ملی، توان علمی و انسجام داخلی، نهتنها در برابر اینگونه اقدامات منفعل نخواهد بود، بلکه با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی، مسیر احقاق حقوق ملت ایران را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی ادامه داد: هدف قرار دادن علم و دانشگاه، نشانه ضعف، استیصال و شکست در عرصه تقابل واقعی است و ملت ایران با تکیه بر دانش و مقاومت، مسیر پیشرفت خود را با قدرت ادامه خواهد داد.