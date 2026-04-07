به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با محکومیت شدید این حمله، تأکید کرد که هدف قرار دادن مراکز علمی و دانشگاهی، مصداق بارز نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل و از مصادیق بالقوه جنایات جنگی محسوب می‌شود.

وی افزود: بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی، به‌ویژه مراکز آموزشی، ممنوع و مستوجب پیگرد بین‌المللی است.