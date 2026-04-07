خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کولیوند:

بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، حمله به اهداف غیرنظامی مستوجب پیگرد بین‌المللی است

کد خبر : 1770697
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حمله هوایی منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌عنوان نقض آشکار اصول بنیادین حمایت از اماکن غیرنظامی و مراکز علمی ارزیابی می‌شود.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با محکومیت شدید این حمله، تأکید کرد که هدف قرار دادن مراکز علمی و دانشگاهی، مصداق بارز نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل و از مصادیق بالقوه جنایات جنگی محسوب می‌شود.

وی افزود: بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی، به‌ویژه مراکز آموزشی، ممنوع و مستوجب پیگرد بین‌المللی است.

کولیوند با اشاره به ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: این نهاد در چارچوب مأموریت‌های بین‌المللی خود، موضوع را از طریق فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر و سایر مجاری حقوقی دنبال خواهد کرد و مستندسازی دقیق ابعاد این حمله در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین بر لزوم پاسخگویی عاملان این اقدام در مراجع بین‌المللی تأکید کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اقتدار ملی، توان علمی و انسجام داخلی، نه‌تنها در برابر این‌گونه اقدامات منفعل نخواهد بود، بلکه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی، مسیر احقاق حقوق ملت ایران را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی ادامه داد: هدف قرار دادن علم و دانشگاه، نشانه ضعف، استیصال و شکست در عرصه تقابل واقعی است و ملت ایران با تکیه بر دانش و مقاومت، مسیر پیشرفت خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار