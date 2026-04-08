«احمد محمودزاده» معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره الزامات ابلاغ شده به مدارس غیردولتی برای تداوم آموزش اظهار کرد: امسال آغاز سال جدید با ایام عید فطر تقارن داشت و در عین حال در عزای امام شهیدمان و شهدای دیگری از جمله سرداران، مسئولان، دانش‌آموزان، معلمان و جمعی از مردم مظلوم کشور نیز سوگوار بودیم. امیدواریم همان‌طور که این ایثارها زمینه‌ساز پیروزی بوده است، در ادامه نیز هر روز شاهد خبرهای پیروزی رزمندگان اسلام باشیم.

وی درباره وضعیت فعالیت مدارس در شرایط اخیر افزود: امسال با توجه به شرایط حساس و وضعیت جنگی که در کشور وجود داشت، بر استمرار فعالیت مدارس در فضای مجازی تأکید شد. بر همین اساس و با مصوبات شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، تصمیم بر این شد که روند آموزش از طریق بسترهای مجازی ادامه پیدا کند.

محمودزاده ادامه داد: به همین منظور در ایام تعطیلات نوروز، همه مدیران مدارس غیردولتی مکلف شدند، پیش از پایان تعطیلات از برقراری و پایداری سامانه‌های مدیریت آموزش مجازی اطمینان حاصل کنند و زیرساخت‌های لازم برای آموزش مجازی دانش‌آموزان را فراهم کنند. این زیرساخت‌ها شامل استفاده از ظرفیت شبکه‌های آموزشی «شاد» و همچنین سایر پلتفرم‌هایی بود که مدارس غیردولتی می‌توانند برای ارائه خدمات آموزشی الکترونیکی از آن‌ها استفاده کنند تا ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان و اولیا برقرار باشد.

او با اشاره به نحوه اجرای آموزش مجازی گفت: هدف این بود که آموزش‌های مجازی و تعامل میان دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها با کیفیت مطلوب انجام شود و در صورت بروز هرگونه اختلال، امکان ارتباط معلمان با دانش‌آموزان به صورت صوتی، تصویری و حتی گفت‌وگوهای دوطرفه فراهم باشد. همچنین تولید محتوا و اجرای شیوه‌های تدریس مبتنی بر سامانه‌های الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از استان‌ها بیان کرد: بر اساس گزارش‌هایی که از استان‌ها دریافت کرده‌ایم، تقریباً مدارس غیردولتی هم از ظرفیت شبکه آموزش «شاد» و از سامانه‌های آموزشی خود یا سایر پلتفرم‌ها از جمله LMSهایی که در مدارس غیردولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره گرفته‌اند و زیرساخت‌های لازم تا حد زیادی فراهم شده است تا آموزش‌ها به شکل مطلوب ادامه پیدا کند.

وی افزود: در همین هفته که آموزش‌ها آغاز شد، به صورت تلفنی با برخی مدارس در استان‌های مختلف از جمله ایلام و چهارمحال و بختیاری تماس داشتم و به طور مستقیم با مدیران گفت‌وگو کردم تا روند کار را بررسی کنم. بر اساس این پیگیری‌ها، فرایند آموزش در حال انجام است.

محمودزاده همچنین از برگزاری جلسه‌ای با مدیران مشارکت‌های مردمی خبر داد و گفت: با توجه به انتظاری که اولیای دانش‌آموزان از مؤسسان مدارس غیردولتی و از سازمان ما دارند، تأکید کردیم که مدارس باید مطابق قراردادهایی که با اولیا و همچنین با معلمان منعقد کرده‌اند عمل کنند.

او ادامه داد: در تمام دوره‌های تحصیلی برنامه درسی مشخص و همچنین فوق‌برنامه‌هایی برای دانش‌آموزان تعریف شده است که بر اساس توافق با اولیا و قرارداد با معلمان باید اجرا شود. به همین دلیل تأکید و دستور ما این بود که مدیران مشارکت‌ها از طریق شوراهای نظارت، نظارت جدی بر اجرای این تعهدات داشته باشند.

او تأکید کرد: آموزش‌های مجازی باید با کیفیت مناسب انجام شود و تمامی تعهداتی که مدارس به خانواده‌ها و معلمان داده‌اند نیز اجرا شود. برای مثال اگر معلمی برای ۲۵ ساعت تدریس یا ساعات دیگری قرارداد دارد، همان میزان تدریس و پرداخت باید انجام شود. همچنین اگر مدرسه‌ای با اولیا قرارداد بسته که برای مثال در دوره ابتدایی ۱۲ ساعت برنامه آموزشی یا فوق‌برنامه ارائه دهد، باید این تعهدات اجرا شود.



مدارس می توانند برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی از روزهای تعطیل استفاده کنند

محمودزاده افزود: با توجه به اینکه آزمون‌ها از حدود ۹ خرداد آغاز می‌شود، مدارس می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و حتی از روزهای تعطیل مانند پنجشنبه و جمعه نیز برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های احتمالی استفاده کنند تا آثار منفی این شرایط به سال‌های آینده منتقل نشود.

وی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که از استان‌ها انجام شده و نظارتی که در سازمان وجود دارد، امیدواریم هم آموزش‌های مجازی با کیفیت مطلوب ادامه پیدا کند و هم تعهداتی که نسبت به خانواده‌ها وجود دارد، به طور کامل اجرا شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه به موضوع کیفیت آموزشی اشاره کرد و گفت: بخشی از مدارس را بر اساس نتایج سال‌های گذشته مورد تحلیل محتوایی قرار داده‌ایم و برخی مدارس که از نظر کیفیت آموزشی وضعیت ضعیف‌تری نسبت به سایر مدارس داشتند، شناسایی شده‌اند.

اجرای برنامه‌های ویژه برای بهبود وضعیت مدارس با کیفیت آموزشی پایین

وی توضیح داد: به این مدارس تکلیف شده است علاوه بر برنامه‌های جاری، برنامه‌های ویژه‌ای برای رفع مشکلات آموزشی اجرا کنند. در همین راستا با مدیران حدود دو هزار مدرسه که از نظر شاخص‌های کیفیت آموزشی وضعیت ضعیف‌تری داشتند، جلسه وبیناری برگزار کردیم تا برنامه‌های مشخصی برای بهبود وضعیت آن‌ها اجرا شود.



۱۴۴ مدرسه غیردولتی در جنگ دچار آسیب شده‌اند

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از مدارس غیردولتی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، گفت: بر اساس آمارهایی که تاکنون به دست ما رسیده، حدود ۱۴۴ مدرسه غیردولتی دچار آسیب شده‌اند. این آسیب‌ها از خسارت‌های جزئی مانند شکستن شیشه‌ها تا مواردی از تخریب را شامل می‌شود. در حال رایزنی با استان‌ها هستیم تا میزان دقیق خسارت هر مدرسه مشخص شود و ببینیم چه حمایت‌هایی می‌توان از این مدارس انجام داد.



آیا شهریه مدارس غیردولتی با مجازی شدن کلاس‌ها در شرایط جنگی بازگردانده می‌شود؟

وی در ادامه درباره موضوع شهریه مدارس غیردولتی و برخی گمانه‌زنی‌ها درباره بازگرداندن بخشی از شهریه در شرایط آموزش مجازی تصریح کرد و گفت: قراردادهایی که مؤسسان مدارس با بخش‌های مختلف دارند به دلیل شرایط جنگی قابل تعدیل نیست. برای مثال یکی از هزینه‌ها اجاره ساختمان مدارس است که همچنان پابرجاست و در شهریه نیز تأثیر دارد.

در صورت کاهش حقوق معلمان مدارس غیردولتی در شرایط جنگ با مؤسسان برخورد می‌کنیم

وی افزود: موضوع دیگر حقوق و بیمه کارکنان و معلمان است. تأکید ما این است که در این شرایط، حتی با وجود برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی، حقوق معلمان باید به طور کامل پرداخت شود. چرا که تولید محتوا و برگزاری کلاس‌های مجازی در بسیاری موارد حتی زمان بیشتری از معلمان می‌گیرد. بنابراین از هیچ مؤسسی نمی‌پذیریم که حقوق معلمان را کاهش دهد و در صورت مشاهده چنین تخلفی حتماً برخورد جدی خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داد: سایر خدمات آموزشی که مدرسه باید به دانش‌آموزان ارائه دهد نیز باید در همین چارچوب انجام شود. در واقع شهریه‌ای که خانواده‌ها پرداخت می‌کنند، چه به صورت کامل و چه اقساطی، صرف همین هزینه‌ها می‌شود.

او تصریح کرد: در شرایط جنگی اجاره‌بهای مدارس کاهش نیافته و هزینه‌های جاری نیز همچنان برقرار است و حتی در برخی موارد افزایش یافته است. بنابراین امکان بازگرداندن شهریه به صورت کلی وجود ندارد.



اولیا به‌جای مطالبه کاهش شهریه، پیگیر اجرای تعهدات آموزشی باشند

محمودزاده گفت: انتظار ما از اولیای دانش‌آموزان این است که پیگیر اجرای تعهداتی باشند که مدارس نسبت به آن‌ها پذیرفته‌اند، نه کاهش شهریه. برای مثال اگر مدرسه‌ای در دوره ابتدایی ۲۵ ساعت برنامه آموزشی در هفته تعهد داده، این برنامه باید به طور کامل اجرا شود. همچنین اگر برای مثال ۶ یا ۱۲ ساعت فوق‌برنامه تعهد شده است، مدارس باید آن را برگزار کنند.



فقط هزینه خدمات ارائه‌نشده مانند اردو یا سرویس قابل بازگشت است

وی در پایان تأکید کرد: تنها در مواردی که خدمتی عملاً ارائه نمی‌شود، مانند اردوهای دانش‌آموزی، وعده‌های غذایی یا سرویس ایاب و ذهاب، طبیعتاً هزینه‌ای نیز دریافت نخواهد شد یا باید به خانواده‌ها بازگردانده شود؛ چرا که این موارد جدا از شهریه آموزشی محسوب می‌شوند و معمولاً با تصمیم انجمن اولیا و مربیان تعیین می‌شوند.

