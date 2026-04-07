به گزارش ایلنا، علیرضا نادعلی گفت: بر اساس ماده واحده این طرح، به شهرداری تهران اجازه داده شد به منظور حمایت از مستأجران و بهره‌برداران واحدها، اماکن و فضاهای تجاری، اداری، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی واگذار شده توسط واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت و کسب و کار آن‌ها به دلیل محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی، منجر به کاهش درآمد و آسیب مالی شده است، نسبت به استمهال، تقسیط، تعدیل اجاره‌ها یا تغییر شرایط قرارداد یا نحوه ایفای تعهدات بر اساس دستورالعملی که طی یک هفته پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه تهیه و به امضای شهردار تهران ابلاغ میشود، اقدام کنند.

انتهای پیام/