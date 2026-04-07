تخفیف اسنپ برای رفت و آمد به مراکز اهدای خون سراسر کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، اسنپ با هدف تسهیل رفت‌وآمد اهداکنندگان خون طرح «مهربانی جریان دارد» را با ارائه‌ی کد تخفیف به مراکز انتقال خون در سراسر کشور اجرا می‌کند.

این طرح با همکاری سازمان انتقال خون، به دلیل نیاز مستمر به اهدای خون و همچنین شرایط ویژه‌ی این روزها در کشور، اجرا می‌شود.

بر این اساس، اهداکنندگان خون می‌توانند با استفاده از کد سراسری ehda از تخفیف ۲۰ درصدی رفت‌وآمد به مبدا و مقصد مراکز معرفی‌شده از سوی سازمان انتقال خون سراسر کشور برخوردار شوند. این کد تخفیف تا سقف ۲۵ هزار تومان و برای ۴ مرتبه در هر ۳ ماه قابل استفاده است.

کد تخفیف اسنپ برای کدام مراکز اهدای خون فعال است؟

۳۲ مرکز ثابت اهدای خون معرفی شده توسط سازمان انتقال خون در سراسر کشور به شرح تصویر است.

