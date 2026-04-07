به گزارش ایلنا، رضوان حکیم زاده در نشست تخصصی و برخط با معاونان آموزش ابتدایی استان‌ها و مسئولان آموزش عشایر با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت آموزشی دانش‌آموزان، اظهار کرد: رصد روزانه وضعیت دانش‌آموزان به‌ویژه دانش‌آموزان غایب باید به‌صورت جدی انجام شود و از طریق تماس تلفنی با دانش‌آموزان و خانواده‌ها، دلایل غیبت بررسی و پیگیری شود تا علاوه بر اطمینان از حضور آنان در فرآیند آموزش، این پیام منتقل شود که تک‌تک دانش‌آموزان برای نظام آموزشی مهم هستند.

وی با اشاره به ضرورت تحقق اهداف یادگیری در دوره ابتدایی افزود: نباید تا زمان ثبت نتایج ارزشیابی کیفی ـ توصیفی در پایان سال تحصیلی منتظر ماند، بلکه لازم است با پیش‌بینی تمهیدات مناسب در طول سال تحصیلی از تحقق یادگیری دانش‌آموزان اطمینان حاصل شود.

معاون آموزش ابتدایی در ادامه بر اهمیت تدریس فعال در کلاس‌های مجازی تأکید کرد و گفت: با توجه به برگزاری آموزش‌ها در فضای مجازی، خوب است معلمان با طراحی طرح درس‌های تعاملی، تعریف تکالیف فردی برای دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آنان در کلاس، فضای آموزشی پویا و تعاملی ایجاد کنند. استفاده از ارتباط تصویری و ایجاد امکان تعامل بیشتر نیز می‌تواند به افزایش تمرکز و مشارکت دانش‌آموزان کمک کند.

حکیم‌زاده با بیان اینکه تجربه‌های عملی معلمان در این زمینه بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: لازم است این تجربه‌های خلاقانه در زمینه تدریس فعال در فضای مجازی جمع‌آوری و به اشتراک گذاشته شود تا بتوان از آن‌ها در قالب جشنواره اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط‌های یادگیری بهره گرفت.

وی در ادامه به اهمیت آموزش دانش‌آموزان پایه اول اشاره کرد و گفت: فراگیری مهارت‌های پایه سواد در این پایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است علاوه بر ارزشیابی‌های معلم، از طریق ارزیابی‌های عملکردی نیز از تحقق این مهارت‌ها تا پایان سال تحصیلی اطمینان حاصل شود.

معاون آموزش ابتدایی همچنین به طرح «حامی» اشاره کرد و افزود: این طرح همچنان به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی آموزش و پرورش دنبال می‌شود و با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه طرح آن به‌عنوان یک برنامه ملی با حمایت سازمان برنامه و بودجه در حال فراهم شدن است.

وی با تأکید بر ضرورت رصد مستمر اجرای برنامه‌های آموزشی در سراسر کشور ادامه داد: نباید در شرایط فعلی ذی‌نفعان نظام آموزشی احساس رهاشدگی داشته باشند؛ بلکه باید با ایجاد بسترهای مناسب در فضای مجازی، اجرای برنامه‌های آموزشی به‌صورت منسجم و مستمر دنبال شود.

حکیم‌زاده همچنین با قدردانی از تلاش‌های استان‌ها و همکاران حوزه آموزش عشایر گفت: با توجه به محدودیت امکانات در برخی مناطق روستایی و عشایری، مسئولیت ما برای پیگیری آموزش دانش‌آموزان این مناطق سنگین‌تر است و باید با رصد دقیق، اطمینان حاصل کنیم که هیچ دانش‌آموزی از جریان آموزش و یادگیری بازنمی‌ماند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون آموزش ابتدایی در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار آموزش در همه شرایط اظهار داشت: تلاش معلمان، مدیران مدارس و مسئولان آموزشی برای تداوم آموزش و تحقق یادگیری دانش‌آموزان تنها انجام یک وظیفه اداری نیست، بلکه بخشی از مسیر پیشرفت علمی کشور است. امروز هر گامی که برای آموزش و یادگیری برداشته می‌شود، در واقع تلاشی برای تقویت توان علمی کشور و ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران است.

