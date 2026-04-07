وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت

مرکز جامع اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران بزرگ از شکل‌گیری ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز جامع اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران بزرگ اعلام کرد: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از بلوار شاهین شمالی تا بلوار فرحزادی، خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع توحید و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا ورودی خیابان مهرآباد کم کم در حال شکل گرفتن است. 

همچنین ترافیک مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، صدر ازبزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا خیابان شریعتی و شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) نیز در حال شکل گیری است. 

مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از چراغی تا تونل توحید، سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، یادگار امام (ره) از خیابان حبیب الله تا حکیم، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، بزرگراه امام علی (ع) از شهید رئیسی تا محلاتی و در ادامه از گلشن دوست تا خیابان طاهرخانی ترافیک در حال شکل گیری است. 

پلیس راهور تهران بزرگ توصیه می‌کند: تجربه نشان می‌دهد متاسفانه برخی تصادفات منجر به حوادث تلخ و ناگوار توسط رانندگان با تجربه رخ داده است چرا که برخی بایدها و نبایدهای رانندگی را نادیده میگیرند. لذا خواهشمند است ضمن تکیه بر تجارب و توانمندی‌های‌تان در رانندگی به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارید.

