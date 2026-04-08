در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تولید واکسن در انستیتو پاستور متوقف نشده؛ پیش بینی احتمال تعرض دشمن و انتقال دستگاهها به مکانی دیگر
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دکتر شهریاری از مرکز انستیتو پاستور بازدید و اعلام کردند که ساختمان آسیب دیده است، اما به دلیل پیشبینی احتمال تعرض به این مرکز، تولید واکسن متوقف نشده و دستگاه ها به مکان دیگری منتقل شده بود.
همایون سامیه نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: جلسات کمیسیون برقرار شده است. ما از این مسئله نگران بودیم، اما اکنون ارتباط نمایندگان با یکدیگر افزایش یافته است. امیدواریم جلسات صحن نیز به زودی از سر گرفته شود. البته جلسات کنونی به صورت وبینار مجازی برگزار میشود.
به گفته وی در اولین جلسه کمیسیون حدود ۱۳ تا ۱۵ نماینده شرکت داشتند، اما ۷ نفر از آنان به دلیل شرایط نتوانستند تا پایان جلسه حضور یابند. در این جلسه، هر نماینده در خصوص خسارات وارده به مراکز پزشکی و درمانی و همچنین کاستیهای موجود در حوزه انتخابیه خود، توضیحاتی ارائه داد.
وی افزود: برخی مراکز درمانی آسیب دیدند و در شهرهای مسافرخیز به ویژه با توجه به حجم بالای مسافران در تعطیلات عید نوروز، کمبود و کاستیهایی در خدمات درمانی ایجاد شد. در شهرهای شمالی در بخش دیالیزی مسکلاتی پیش آمد. از لحاظ درمان، مشکلات صرفاً در شهرهای شمالی مشاهده شده است؛ به دلیل ازدحام جمعیت، بیماران برای دستگاههای دیالیز مدت طولانی در نوبت انتظار میماندند تا دیالیز انجام شود. البته درمانها صورت گرفته، اما مراجعهکنندگان و بیماران با تأخیری در انجام امور خود روبرو بودهاند.
او تصریح کرد: با این حال، در خصوص مسائل درمانی، به ویژه مجروحان گزارشی مبنی بر کمبود دارو یا عدم حضور کادر درمان مشاهده نشده است. امیدواریم هرچه سریعتر مسئله جنگ به نفع مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی به پایان برسد تا بتوانیم به روال پیشین، به مسائل حوزه انتخابیه خود بپردازیم.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: از تمامی بیمارستانها به ویژه بیمارستانهای دولتی و از کادر پرستاری، پزشکان و پیراپزشکان صمیمانه تشکر میکنم. در حال حاضر تمام بیمارستانها در حال فعالیت هستند. تعدادی از مطب پزشکان و داروخانهها در شهرهایی که مورد حمله قرار گرفته بودند، متأسفانه تعطیل شده بود، اما این امر موجب نقصان در رسیدگی به بیماران نگردید. پس از گذشت سیزده فروردین، اغلب این افراد به محل کار خود بازگشتهاند و روال عادی زندگی در شهرها در جریان است.
نجف آبادی در پایان گفت: تنها یک کارخانه دارویی آسیب دیده است و متأسفانه انستیتو پاستور که مرکز تولید واکسن نیز بوده است. رژیم صهیونیستی بدون دلیل این مرکز را بمباران کرده و ساختمان آن – که با قدمتی چندین و چندساله، یک اثر تاریخی در حوزه پزشکی ایران به شمار میرفت – خسارات جدی دیده است. دکتر شهریاری از مرکز انستیتو پاستور بازدید کردند و ایشان اعلام کردند که ساختمان آسیب دیده است، اما به دلیل پیشبینی احتمال تعرض به این مرکز، تولید واکسن متوقف نشده و دستگاهها به مکان دیگری منتقل شده بود.