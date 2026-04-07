«مسعود حبیبی» معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آسیب گسترده به زیرساخت‌های درمانی کشور در پی حملات اخیر، گفت: از آغاز حمله ددمنشانه به کشورمان، بیش از ۳۶۰ مرکز درمانی، بهداشتی، آموزشی و زیرساخت‌های دارویی کشور مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. همچنین ۴۶ دستگاه آمبولانس آسیب دیده است و از چرخه امدادرسانی خارج شده اند.

وی ادامه داد: در این حملات، بیش از ۲۴ نفر از اعضای کادر درمان به شهادت رسیده و ۱۱۶ نفر از پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت نیز مجروح شده‌اند.

او با تأکید بر اینکه حمله به مراکز درمانی اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی است، اظهار کرد: مراکز درمانی محل پناه و درمان بیماران و مجروحان هستند و هدف قرار دادن آن‌ها خط قرمز انسانیت به شمار می‌رود. همچنین بر اساس کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، حمله به مراکز درمانی و بهداشتی ممنوع است، اما متأسفانه شاهد ادامه این اقدامات هستیم.

کشاندن میدان جنگ به بیمارستان‌ها و مدارس نشان از اوج تنزل آمریکا است

حبیبی تصریح کرد: کشاندن میدان جنگ به بیمارستان‌ها یا حتی مدارس اوج تنزل آمریکا را نشان می‌دهد. حمله به کودکان بی‌گناه نیز از جمله مصادیق آشکار این رفتارهای غیرانسانی به شمار می‌رود و اقدامی بسیار خطرناک و نگران‌کننده است.

او همچنین با اشاره به واکنش جامعه پزشکی کشور گفت: روز گذشته جامعه پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با برگزاری تجمعات اعتراضی، حمله به مراکز درمانی، آموزشی و تحقیقاتی را محکوم کردند؛ چرا که این مراکز با هدف حفظ جان انسان‌ها فعالیت می‌کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ادامه به نقش دانشجویان علوم پزشکی در ارائه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ و همزمان با تعطیلات نوروز، دانشجویان بالینی شامل کارورزان رشته پزشکی و سایر رشته‌ها و همچنین دستیاران تخصصی در بیمارستان‌ها حضور داشتند و در کنار دیگر اعضای کادر درمان به مردم خدمت‌رسانی کردند.



۲۰ درصد ظرفیت خوابگاه‌های علوم پزشکی در ایام جنگ فعال بود

وی افزود: دانشجویانی که در خوابگاه‌ها مستقر بودند نیز در این مدت در خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی حضور داشتند و به طور کلی حدود ۲۰ درصد از ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در این ایام فعال بوده است.

آسیب به ۱۰ خوابگاه دانشجویی علوم پزشکی در پی حملات

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه ۱۰ خوابگاه دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اثر حملات آسیب دیده‌اند که در دو مورد از آن‌ها به دلیل شدت خسارت، امکان اسکان دانشجویان وجود ندارد و نیازمند بازسازی هستند. امیدواریم با پایان این شرایط و بازگشت آرامش، بتوانیم هرچه سریع‌تر نسبت به بازسازی و احیای مراکز آسیب‌دیده اقدام کنیم.

