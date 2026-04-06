تصمیم درباره لغو یا اجرای طرح ترافیک به میزان تردد در هفته آتی بستگی دارد
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به احتمال بازگشت شرایط شهر به وضعیت عادی از هفته آینده به لحاظ ترددها گفت: تصمیمگیری درباره ادامه یا توقف وضعیت فعلی طرح ترافیک، با توجه به میزان تردد و حجم ترافیک در سطح شهر انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در آیین رونمایی از ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح ترافیک در پایتخت اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده پیشبینی میشود از هفته آینده شرایط شهر به سمت وضعیت عادی حرکت کند و حضور شهروندان در سطح شهر افزایش یابد. طبیعی است که با افزایش تردد، ممکن است فشار بیشتری بر حملونقل عمومی و رفتوآمد در معابر شهری وارد شود، از اینرو درباره ادامه یا توقف شرایط فعلی طرح ترافیک، تصمیمگیری با توجه به میزان ترافیک و حجم تردد انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: برای کاهش مشکلات احتمالی در تردد شهری، از شهروندان درخواست میشود تا حد امکان از وسایل حملونقل عمومی که تعداد آنها نیز در حال افزایش است استفاده کنند و استفاده از خودروهای شخصی را کاهش دهند.
رئیس شورای شهر تهران افزود: در این زمینه مسئولان تأکید دارند که اصراری بر اجرای گسترده طرح ترافیک وجود ندارد و در صورت لزوم ممکن است این طرح صرفاً در محدودهای کوچک و مرکزی اجرا شود که آن هم قابل بازنگری خواهد بود.
به گزارش شهر، چمران در ادامه با اشاره به محدودیتهای موجود در ناوگان حملونقل عمومی گفت: باید تدابیر لازم از سوی مدیریت شهری اتخاذ شود تا با بازگشت تدریجی شرایط شهر به وضعیت عادی، مشکلات کمتری در حوزه تردد و حملونقل برای شهروندان ایجاد شود.