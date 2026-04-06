معاون امور جوانان وزارت ورزش؛
حمله به زیرساختهای عمومی جنایت جنگی است
معاون امور جوانان وزارت ورزش در حساب کاربری ایکس نوشت: فردا، سهشنبه ساعت ۱۴، کنار نیروگاههای سراسر کشور، با هر عقیده و سلیقهای، دست در دست هم میایستیم تا بگوییم: حمله به زیرساختهای عمومی جنایت جنگی است.
به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در حساب ایکس نوشت: همه جوانان، چهرههای فرهنگی و هنری، ورزشکاران و قهرمانان را به پویش ملی «زنجیره انسانی جوانان ایران برای فردای روشن» دعوت میکنم.
