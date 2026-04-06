به گزارش ایلنا، سید حسن موسوی چلک در نامه‌ای خطاب به مدیران کل بهزیستی استان‌ها اعلام کرد: در شرایط جنگی و بر اثر حملات به مناطق مسکونی چنانچه کودکانی به دلیل شهادت والدین یا بستری شدن آنان در مراکز درمانی فاقد سرپرست باشند، تا تعیین تکلیف وضعیت حضانت آنان، مسئولیت نگهداری و مراقبت از این کودکان بر عهده بهزیستی خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه تشکیل پرونده در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز ممکن است در لحظه انجام نشود، افزود: تا زمان تعیین تکلیف وضعیت حضانت این کودکان و یا ترخیص والدین و سرپرستان قانونی از مراکز درمانی، نگهداری و مراقبت از آنان بر عهده سازمان بهزیستی است.

موسوی چلک از مدیران کل بهزیستی استان‌ها خواست با مسئولان مرتبط در استان هماهنگی لازم را انجام دهند و آمادگی بهزیستی را برای مراقبت از این گروه از کودکان اعلام کنند.

