تعویق آزمون دکتری دانشگاه باقرالعلوم

زمان برگزاری آزمون اختصاصی دکتری دانشگاه باقرالعلوم به تعویق افتاد. 

به گزارش ایلنا، دانشگاه باقرالعلوم در اطلاعیه ای درباره آزمون اختصاصی سال ۱۴۰۵ خود اعلام کرد که باتوجه به شرایط فعلی کشور، تاریخ برگزاری آزمون اختصاصی دکتری سال ۱۴۰۵ دانشگاه باقرالعلوم(ع) پس از مهیا شدن شرایط و اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان سنجش کشور و شورای تأمین استان، متعاقباً اعلام می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی سلطانی معاون آموزشی دانشگاه باقرالعلوم(ع) بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده بود که آزمون اختصاصی برای پذیرش در مقطع دکتری تخصصی، عصر روز جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ و برای پذیرش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، عصر روز جمعه ۱ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

