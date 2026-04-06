پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به ملت شریف ایران درباره اهمیت استمرار حضور در خیابان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلیس، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی با صدور پیامی ضمن تشکر و قدردانی از حضور مردم در حمایت از آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی، اهمیت استمرار این حضور سرنوشت ساز را تبیین کرد.

در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ

مردم شریف ایران! ملت مبعوث شده ایران! جوانان غیور!

سلام و درود خدا بر شما که در جنگ با یزیدیان زمان مهمترین نقش را دارید.

پاداش الهی گوارای وجودشان که با حضور حماسی و مستمر خود در خیابان‌ها، انقلاب سوم را رقم زدید.

شما با حضور پر شور و آگاهانه خود در عمل نشان دادید که دفاع باید به امر اجتماعی تبدیل شود تا توان تولید قدرت ، استمرار داشته باشد همانگونه که رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس، دفاع از ایران را به امر اجتماعی و ملی تبدیل کرد و همین امر باعث شد با دست خالی هشت سال در مقابل قدرت های جهانی ایستادگی کنیم.

این حضور شماست که حافظان امنیت را در انجام ماموریت ها و وظایف ذاتی خود ممکن می سازد، حضور شما یعنی پاسداری و نگهبانی در راه خدا که به فرموده پیامبر اکرم(ص) هر شب آن برتر است از عبادت هزار شب که روزهای آن نیز روزه گرفته شود.

از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون خیابان ها و میادین آیینه قدرت اجتماعی ملتی بود که شکست خوردن را بلد نیست، شکست ناپذیر است، زبان زور را تحمل نمی کند و چون رهبر شهیدش فریاد " مثلی لایبایع مثل یزید" سر می دهد.

دشمن از حضور شما در خیابان، عصبانی و آشفته است. این آشفته حالی را پایانی نیست چرا که شما ملت پایان ناپذیرید و با کردار خود فریاد سر دادید: «حب الوطن» از بهترین و بالاترین غرایز بشری است.

در شرایط خطیر و سرنوشت‌ساز شما ملت همیشه قهرمان به خوبی نشان دادید در مکتب قرآن تربیت شده اید، کربلا میعادگاه قلب هایتان است، شما درس آموز مکتب حسین بن علی(ع) هستید، این شما هستید که به این خاک و سرزمین شرف دادید، این آب و خاک مرده زمان پهلوی را شما زنده کردند.

حضور آگاهانه شما برکات فراوانی دارد از جمله:

۱ - موجب دلگرمی و تقویت هرچه بیشتر روحیه رزمندگان دلاور اسلام در صفوف مقدم است.

۲ - سبب ناامیدی و تضعیف روحیه دشمن متجاوز است.

۳ - از عرض اندام خفاشان شب که همان سربازان داخلی آمریکا و اسرائیل هستند جلوگیری می‌کند.

۴ - موجب تقویت همدلی و وحدت هرچه بیشتر مردم است.

ملت شریف ایران اسلامی:

از ابتدای تجاوز دشمن غدار کنار هم ایستاده ایم. با هم یکپارجه و با افتخار ایران بودیم و هستیم.

این شب ها در عزای رهبر شهیدمان گریستیم، اما مقابل دشمن ملعون فریاد "هیهات منا الذله" سر دادیم. با فریاد "نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا" به موشک ها قدرت دادیم و به راستی این حضور آگاهانه از هر موشکی برای دشمن سهمگین تر است.

به حضور مبارک خود ادامه دهید که ان‌شاءالله به زودی شاهد پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل خواهید بود؛ این وعده تخلف‌ناپذیر الهی است.

برخی عناصر منفعل نیز بدانند نه امضای آمریکا تضمین است و نه قطعنامه‌های بی‌خاصیت شورای امنیت و سازمان ملل. تنها تضمین واقعی، پیروزی قاطع ایران اسلامی و خون‌خواهی امام شهیدمان و تعطیلی همه پایگاه‌های دشمن است و آن روز نزدیک است ان شاءالله و هیچ تردید و گمانی در آن نیست.

علی شیرازی

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/