به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده در تشریح آخرین وضع قراردادهای تأمین اتوبوس برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت گفت: در چارچوب قرارداد شهرداری تهران برای خرید خارجی اتوبوس با طرف چینی، تاکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی ۱۲ متری تأمین و تحویل شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، دو هزار دستگاه دیگر از این اتوبوس‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به شهر تهران تحویل داده شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به شرایط موجود در بنادر جنوبی کشور گفت: با توجه به تداوم شرایط موجود در بنادر جنوبی و وضع متاثر از جنگ، موضوع فوری ماژور در این قراردادها مورد توجه قرار گرفته و تدابیر لازم اندیشیده شده است.

علیزاده ادامه داد: در همین راستا بررسی‌های لازم برای ترخیص و انتقال این اتوبوس‌ها از طریق بندرگاه‌های جنوب کشور در حال انجام است تا روند ورود و بهره‌برداری از آن‌ها با کمترین مشکل ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قراردادهای مربوط به اتوبوس‌های جدید در بخش برقی اشاره کرد و گفت: در بخش اتوبوس‌های برقی ۲۶ متری و ۱۸ متری نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، فرآیند تأمین مالی و پرداخت‌ها به صورت منظم انجام شده و مطابق جدول زمان‌بندی قرارداد، پیش‌بینی می‌شود این اتوبوس‌ها تا اول مهرماه به طور کامل تحویل داده شوند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین درباره اتوبوس‌های دیزلی ۱۸ متری اظهار کرد: تاکنون ۳۵ دستگاه از این اتوبوس‌ها تحویل داده شده و با توجه به شرایط فعلی مابقی این ناوگان تا سقف ۴۰۰ دستگاه باید تا پیش از مهرماه سال ۱۴۰۵ به طور کامل وارد چرخه خدمات‌رسانی در شهر تهران شود.

علیزاده در ادامه به قراردادهای داخلی برای تولید اتوبوس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قراردادها با شرکت‌های تولیدکننده داخلی در حال اجرا است و روند تولید و تحویل اتوبوس‌ها در جریان قرار دارد.

وی تصریح کرد: در صورت تأمین به‌موقع منابع مالی از سوی شهرداری تهران، فرآیند تولید و تحویل این اتوبوس‌ها بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اضافه کرد: در حال حاضر از محل قراردادهای خرید داخلی، ۶۵۴ دستگاه اتوبوس باقی مانده که بر اساس پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا پیش از شهریورماه امسال به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران اضافه خواهد شد.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: قرار بر این است این تعداد از اتوبوس‌ها فعلا در خط یک ناوگان اتوبوسرانی فعالیت داشته باشند.

