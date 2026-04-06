در نامه رییس سازمان محیط زیست به دبیر اجرایی محیط زیست سازمان ملل مطرح شد:
حمله به نیروگاههای هستهای ایران زمینه ساز آسیب پایدار و غیرقابل بازگشت به محیط زیست
رییس سازمان محیط زیست کشور در نامهای به دبیر اجرایی محیط زیست سازمان ملل نسبت به پیامدهای زیستمحیطی حمله به نیروگاههای هستهای ایران هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، متن نامه شینا انصاری به دبیر اجرایی محیط زیست سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
دبیر محترم اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد
سرکار خانم اینگرید آندرسن
پیرو مکاتبات قبلی، پیش و پس از شروع تجاوز غیرقانونی دو رژیم قانونشکن ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص ابعاد خطرناک محیط زیستی این اعمال تجاوزکارانه، با تاسف و نگرانی عمیق مایلم به اطلاع برسانم که در طول ایام این قانونشکنی بینالمللی آشکار و در ادامه سایر جنایات جنگی ارتکابی، این دو رژیم تاکنون هفت حمله هوایی علیه تأسیسات اتمی صلحآمیز هستهای انجام دادند که از این میان سه نوبت نیروگاه هستهای بوشهر مورد تهاجم قرار گرفته است.
شما نیک مطلعید که هر گونه اقدام نظامی علیه مجموعههای فعال هستهای تحت تمام قوانین جهان متمدن و مقررات آژانس انرژی اتمی اکیدا ممنوع است و میتواند منجر به نتایج فاجعه بار ناشی از نشت و تشعشع مواد هستهای شود و آسیب پایدار و غیرقابل بازگشت به محیط زیست وارد کند.
چرخه حیات طبیعی و محیط زیست در دو پهنه بسیار مهم آبی جهان، خلیج فارس و دریای عمان سالهاست که در اثر حضور نیروهای نظامی فرامنطقهای در معرض آسیب بوده است و کل منطقه غرب آسیا در بیش از یک ماه گذشته از لشگرکشی و تجاوز نظامی غیرقانونی این دو رژیم بهشدت آسیب دیده است که تخمینهای کارشناسان آن را در مدت دو هفته ابتدایی جنگ، معادل رد پای کربن ۶۰ کشور برای یک سال تخمین زدهاند. متاسفانه نهادهای بینالمللی حافظ صلح، امنیت و محیط زیست جهانی تاکنون حتی از محکوم کردن این تجاوز نظامی غیرقانونی امتناع کرده و در عوض محکوم کردن صریح و روشن متجاوز در بالاترین تلاشهای خود صرفا به ابراز نگرانی پرداختهاند اما در جایی که تأسیسات اتمی صلحآمیز نه تنها تهدید میشوند که مورد هجوم بیمحابا قرار میگیرند، سکوت و بیعملی، همراهی با متجاوز و خیانت به آرمانها و اصول جهان متمدن محسوب میشود و نابود کننده اعتماد کشورها به نهادهای بین المللی بهویژه نهادهای مسئول در برابر محیط زیست خواهد شد.
بدین وسیله ضمن تشکر از بیانیه اولیه صادره، درخواست میشود بهصورت فوری ضمن محکوم کردن صریح و روشن این تجاوزات، اقدامات فوری در خصوص تشکیل جلسات اضطراری جهت ممانعت از تشدید آسیبهای محیط زیستی در منطقه و نیز الزام متجاوزین به توقف جنایات جنگی به عمل آورید.