سخنگوی فراجا اعلام کرد:
کشف بیش از ۱۸۰۰ تن کالای اساسی احتکاری در جنگ رمضان
سخنگوی فراجا خاطرنشان کرد: بازار تحت کنترل است؛ اجازه التهاب بازار را نمیدهیم و مقابله با گران فروشی و احتکار با قدرت ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظر المهدی در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا طی جنگ رمضان و تعطیلات نوروزی ۱۴۰۵، اظهار کرد: تمرکز کارآگاهان این پلیس بر آرامسازی بازار و جلوگیری از کمبود کالا بود. در نتیجه، شبکههای احتکار ضربه جدی خوردند و روند ورود کالاهای اساسی به کشور سریعتر از قبل انجام شد.
وی افزود: مهمترین اقدام همکاران ما در این ایام، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرک با اصلاح ۶ رویه زمان بر بود که باعث شد ۸۷ هزار کامیون و ۴ میلیون تن کالا بدون معطلی وارد چرخه توزیع شوند. این یعنی تأمین بهتر بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها.
سردار منتظرالمهدی اظهار کرد: در حوزه مقابله با احتکار، انبارهای بزرگ احتکار مواد غذایی شناسایی و بیش از ۱۸۰۰ تن کالای اساسی احتکاری کشف شد. علاوه بر این، چند میلیون قلم کالای قاچاق که میتوانست بازار را ملتهب کند، توقیف شد.
بر اساس گزارش پلیس، سخنگوی پلیس تأکید کرد: مردم مطمئن باشند که کنترل بازار، برخورد با گرانفروشی و جلوگیری از کمبود کالا با قدرت ادامه دارد و هیچ شبکهای اجازه ندارد از شرایط جنگی سوءاستفاده کند.