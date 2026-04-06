کشف مواد مخدر به همراه سلاح و مهمات

به گزارش ایلنا، سردار «مجید شجاع»؛ فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد در اجرای انسداد مرز و کمین در مناطق آلوده، با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی برای برخورد قاطع با قاچاقچیان موادمخدر، اقدام، که منجر به کشف مقادیری مواد مخدر و یک قبضه سلاح و مهمات شد.

بنا بر اعلام سایت پلیس، وی افزود: مرزبانان در پاکسازی محل ۷ عدد کوله حاوی ۱۹۴ بسته به وزن ۱۶۴ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۱۰بسته به وزن ۱۰ کیلو و ۴۴۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه به همراه یک قبضه کلت کمری، تعداد یک تیغه خشاب کلت و تعداد ۹ عدد تیر جنگی کلت که بصورت حرفه‌ای در بین شیارها و بوته‌های گیاهی منطقه مخفی شده بود، را کشف کردند.

