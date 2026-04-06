سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری اعلام کرد:
آغاز امتحانات استانی پایه هفتم تا دهم از ۹ خرداد/احتمال تغییر زمان آزمونهای نهایی یازدهم و دوازدهم در صورت تغییر زمان کنکور
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری صبح امروز (۱۷ فروردین) با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در آموزش و پرورش در خصوص نحوه برگزاری آزمونهای پایه هفتم تا دهم گفت: با مصوبه شورای معاونین وزارتخانه و تأکید وزیر آموزش و پرورش، تمامی آزمونهای هماهنگ کشوری از پایه هفتم تا دهم لغو شده و برگزاری آزمونها به صورت استانی و منطقهای و با مدیریت ادارات کل آموزش و پرورش انجام خواهد شد. در واقع از پایه هفتم تا دهم، آزمون هماهنگ کشوری نداریم.
او در خصوص برنامه ریزیهای انجام شده برای مقطع ابتدایی، عنوان کرد: در مقطع ابتدایی نیز برنامهریزی بهگونهای انجام شده تا معلمان بتوانند زمان آموزش را تکمیل کنند و با توجه به یک هفته تعطیلی در آغاز جنگ، زمان ثبت نتایج ارزشیابی توصیفی از ۹ خرداد ۱۴۰۵ شروع میشود. معلمان تا آن زمان فرصت دارند آموزش را از طریق بسترهایی مانند شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و آموزشهای آفلاین تکمیل کنند.
فرهادی اشاره کرد: تمام امتحانات استانی و منطقهای پایه هفتم تا دهم نیز از ۹ خرداد آغاز خواهد شد. در این مدت زمان آموزش به طور کامل ارائه میشود تا دانشآموزان بتوانند در بسترهای ایجاد شده ادامه تحصیل دهند و خود را برای آزمونهای استانی و منطقهای آماده کنند.
وی درباره زمان برگزاری آزمون نهایی پایه یازدهم و دوازدهم گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دانشآموزان باید در آزمونهای نهایی شرکت کنند، زیرا نتایج آن در کنکور تأثیرگذار است. آزمون نهایی تابعی از زمان برگزاری کنکور است و کنکور هم تابعی از نتایج آزمون نهایی هست، با توجه به اینکه در مورد زمان برگزاری کنکور امکان جابجایی داریم در صورتی که تاریخ برگزاری کنکور تغییر کند، تاریخ آزمونهای نهایی پایه یازدهم و دوازدهم هم قابلیت تغییر و جابجایی خواهد داشت. چنانچه کنکور در وقت مقرر برگزار شود و شرایط کشور به تثبیت برسد آزمونهای نهایی در وقت اعلام شده قبلی برگزار خواهد شد.
او اضافه کرد: اگر شرایط کشور به نحوی پیش رفت که امکان برگزاری کنکور و آزمونهای نهایی وجود نداشت، با برنامهای که اعلام خواهیم کرد، آزمونها به صورت داخلی و منطقهای برگزار خواهد شد و امکان فارغالتحصیلی دانشآموزان فراهم میشود. اما اینکه درباره کنکور و ضریب تاثیر نمرات یا معدل آنها در کنکور چه اتفاقی قرار است بیفتد باید منتظر باشیم که از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع قانونی مصوبه بگیریم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: چنانچه شرایط تثبیت شود تاریخ فعلی آزمون نهایی و کنکور تغییر نخواهد کرد اما اگر شرایط به نحوی باشد که تثبیت نشود و امکان برگزاری کنکور نباشد حتما به اقتضای زمان شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه خواهد داشت.
او در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: از روزهای اول جنگ تاکنون، آموزش و پرورش تعطیلی نداشته است و جلسات متعدد مدیریتی برگزار شده است. در واقع رصد شرایط و مدیریت اقتضایی در دستور کار قرار دارد.
فرهادی به وضعیت بودجه آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بودجه سال ۱۴۰۵ آموزش و پرورش رشد بیشتری نسبت به میانگین بودجه کشور داشته است. بدهیهای آموزش و پرورش از بیش از ۷۰ همت در ابتدای سال ۱۴۰۳ به کمتر از ۱۵ همت کاهش یافته است. همچنین تمامی تعهدات مالی در سال ۱۴۰۴ انجام شده و بدهی جدیدی ایجاد نشده است.
به گفتهی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، بیش از ۲۰۰ هزار معلم که در سال ۱۴۰۴ توانستند مدارک ارتقای رتبه خود را بارگذاری کنند، ارتقا رتبه یافتند. اکنون نیز سامانه رتبهبندی به صورت دائمی فعال است و معلمان میتوانند در هر زمان درخواست ارتقا ثبت کنند. از طرفی احکام کارگزینی معلمان در فروردین ۱۴۰۵ با هماهنگی نهادهای مربوطه به طور کامل صادر میشود و معلمان بر اساس ضرایب جدید حقوق خود را دریافت خواهند کرد.