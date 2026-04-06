رگبارهای بهاری در نیمه شمالی کشور

سازمان هواشناسی برای مناطقی از غرب، شمال غرب، سواحل دریای خزر، شرق کشور، دامنه‌های البرز و دامنه‌های زاگرس رگبارهای پراکنده پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا، براساس اعلام سازمان هواشناسی از امروز دوشنبه (۱۷ فروردین) تا پنجشنبه در غرب، شمال غرب، سواحل دریای خزر، شرق کشور، دامنه‌های البرز و دامنه‌های زاگرس در بعضی از ساعتها، به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف و تگرگ رخ خواهند داد. 

هشدار نارنجی بارش شدید باران امروز برای گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات استان سمنان اعتبار دارد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
