تصادف سواری و کامیون در کرمان با ٢ مصدوم و ٨ فوتی

مدیرعامل هلال‌احمر کرمان اعلام کرد: در پی برخورد یک دستگاه سواری با کامیون در کیلومتر ۲۵ جاده کرمان ـ بهرامجرد، ۸ نفر جان باختند و ۲ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل هلال‌احمر کرمان اعلام کرد: ساعت ۵:٣٨ امروز دوشنبه «١٧ فروردین ١۴٠۵»، گزارشی مبنی‌بر تصادف یک دستگاه سواری با کامیون در کیلومتر ٢۵ جاده کرمان-بهرامجرد اعلام شد.

به گفته‌ی او، بلافاصله ٢ تیم امدادونجات به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد‌؛ این تصادف ٢ مصدوم و ٨ فوتی دارد. نیروهای هلال‌احمر فوتی ها و  مصدومین را رهاسازی کردند و به عوامل مربوطه تحویل دادند.

