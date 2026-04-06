تصادف سواری و کامیون در کرمان با ٢ مصدوم و ٨ فوتی

به گزارش ایلنا، مدیرعامل هلال‌احمر کرمان اعلام کرد: ساعت ۵:٣٨ امروز دوشنبه «١٧ فروردین ١۴٠۵»، گزارشی مبنی‌بر تصادف یک دستگاه سواری با کامیون در کیلومتر ٢۵ جاده کرمان-بهرامجرد اعلام شد.

به گفته‌ی او، بلافاصله ٢ تیم امدادونجات به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد‌؛ این تصادف ٢ مصدوم و ٨ فوتی دارد. نیروهای هلال‌احمر فوتی ها و مصدومین را رهاسازی کردند و به عوامل مربوطه تحویل دادند.

