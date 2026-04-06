وزارت بهداشت اعلام کرد:
تخلیۀ ۸ بیمارستان در تهران در پی حملات دشمن
جدیدترین جزئیات از وضعیت شهدا، مصدومان و میزان خسارات وارده به زیرساختهای درمانی کشور تا ۱۶ فروردین (سی و هفتمین روز جنگ) اعلام شد.
به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت اعلام کرد: در پی حملات دشمن آمریکاییصهیونیستی ۵۴ پایگاه اورژانس، ۴۶ واحد مرکز درمانی و ۲۱۶ مرکز بهداشت آسیب دیدهاند. همچنین ۸ بیمارستان تخلیه شده و ۴۱ دستگاه آمبولانس نیز دچار خسارت شدهاند.
استانهای تهران و هرمزگان بیشترین آمار شهدا را به خود اختصاص دادهاند. از تعداد مصدومان ۴ هزار و ۷۲۱ نفر خانم، ۱۹۱۷ کودک زیر ۱۸ سال و ۶۸ کودک زیر ۲ سال بودهاند.
در حوزۀ درمان، ۳۲ هزار و ۵۳۳ نفر درمان و ترخیص شدند و ۴۸۰ بیمار بستری شده که روند درمان و ترخیص آنها در حال انجام است و تاکنون یک هزار و ۲۰۰ مورد عمل جراحی بر روی مصدومان انجام شده است.
تیم سلامت نیز متشکل از کادر درمان و اورژانس، ۱۱۷ مصدوم داشته و ۲۴ نفر از مدافعان سلامت در خط مقدم مقابله با بحران به شهادت رسیدهاند.
همچنین ۲۵۱ زن، ۲۱۶ کودک زیر ۱۸ سال و ۱۷ کودک زیر ۵ سال به شهادت رسیدهاند.