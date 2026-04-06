ترافیک سنگین در هراز و آزادراه ساوه–تهران

به گزارش ایلنا از پلیس راهور، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: اکنون ترافیک در محور هراز مسیر شمال به جنوب، محدوده سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده و آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. سرهنگ محبی اضافه کرد: همچنین در محور هراز مسیر جنوب به شمال نیز تردد بدون گره ترافیکی و به‌صورت روان در جریان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص وضعیت جوی محورهای کشور تصریح کرد: محور چالوس در ارتفاعات با بارش برف و باران همراه است، در حالی که سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند. با این حال، بارش برف و باران در برخی محورهای استان مازندران و بارش باران در محورهایی از استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، لرستان، کردستان، خوزستان، گلستان و استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی گزارش شده است.

وی در ادامه درباره محورهای مسدود شریانی گفت: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از طریق مسیرهای جایگزین داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام می‌شود.

سرهنگ محبی، محورهای مسدود غیرشریانی را شامل پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت و کمربندی یاسوج–اصفهان اعلام کرد و افزود: برخی محورهای کشور نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و وازک–بلده اشاره کرد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: رانندگان با توجه به شرایط جوی متغیر در برخی محورهای کشور، ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

