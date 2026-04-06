خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک سنگین در هراز و آزادراه ساوه–تهران
کد خبر : 1769875
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک سنگین در برخی محورهای پرتردد کشور از جمله هراز و آزادراه ساوه–تهران و بارش‌های پراکنده در محورهای شمالی و چند استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: اکنون ترافیک در محور هراز مسیر شمال به جنوب، محدوده سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده و آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه است. 

وی افزود: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. سرهنگ محبی اضافه کرد: همچنین در محور هراز مسیر جنوب به شمال نیز تردد بدون گره ترافیکی و به‌صورت روان در جریان است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص وضعیت جوی محورهای کشور تصریح کرد: محور چالوس در ارتفاعات با بارش برف و باران همراه است، در حالی که سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند. با این حال، بارش برف و باران در برخی محورهای استان مازندران و بارش باران در محورهایی از استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، لرستان، کردستان، خوزستان، گلستان و استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی گزارش شده است. 

وی در ادامه درباره محورهای مسدود شریانی گفت: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از طریق مسیرهای جایگزین داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام می‌شود. 

سرهنگ محبی، محورهای مسدود غیرشریانی را شامل پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت و کمربندی یاسوج–اصفهان اعلام کرد و افزود: برخی محورهای کشور نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و وازک–بلده اشاره کرد. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: رانندگان با توجه به شرایط جوی متغیر در برخی محورهای کشور، ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار