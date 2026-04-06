حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به دانشگاه شریف؛ تلفات جانی در پی نداشته است

دانشگاه صنعتی شریف از حمله به یکی از ساختمان‌های واقع در این دانشگاه در صبح امروز (۱۷ فروردین) خبر داد.

به گزارش ایلنا، دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: ساعاتی قبل در پی حمله آمریکایی ـ صهیونیستی، یکی از ساختمان‌های واقع در این دانشگاه مورد اصابت قرار گرفت.

در جریان این حمله به ساختمان هدف و همچنین برخی ساختمان‌های مجاور خساراتی وارد شده است، اما خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

دانشگاه صنعتی شریف ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را «اوج استیصال دشمن در عدم تحقق نیات خود» عنوان کرد.

جزئیات بیشتر این حادثه در دست بررسی است و اخبار تکمیلی از طریق منابع رسمی دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

اخبار مرتبط
