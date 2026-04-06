۶ کودک در حملات آمریکایی ـ صهیونیستی به استان تهران به شهادت رسیدند

روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: در پی حملات شب گذشته آمریکایی ـ صهیونیستی به استان تهران، ۶ کودک به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: در پی حملات شب گذشته آمریکایی ـ صهیونیستی به استان تهران، متأسفانه جمعی از غیرنظامیان جان خود را از دست دادند که در میان آنان چند کودک نیز حضور دارند.

در این حملات چهار دختربچه و دو پسر زیر ۱۰ ساله به شهادت رسیدند؛ کودکانی که به گفته این نهاد، از غیرنظامیان بی‌دفاع بوده‌اند.

 جزئیات بیشتر از این حادثه، از جمله محل دقیق وقوع، تعداد مصدومان احتمالی و روند امدادرسانی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

