۶ کودک در حملات آمریکایی ـ صهیونیستی به استان تهران به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: در پی حملات شب گذشته آمریکایی ـ صهیونیستی به استان تهران، متأسفانه جمعی از غیرنظامیان جان خود را از دست دادند که در میان آنان چند کودک نیز حضور دارند.

در این حملات چهار دختربچه و دو پسر زیر ۱۰ ساله به شهادت رسیدند؛ کودکانی که به گفته این نهاد، از غیرنظامیان بی‌دفاع بوده‌اند.

جزئیات بیشتر از این حادثه، از جمله محل دقیق وقوع، تعداد مصدومان احتمالی و روند امدادرسانی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/