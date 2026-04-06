در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
۵۶ هزار تماس با ۱۲۳ از ابتدای جنگ تاکنون؛ کودکآزاری، اختلافات حاد خانوادگی و افکار خودکشی علت عمده مداخلات
فرمان حسینی، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از بیش از ۵۶ هزار تماس با خط تلفنی ۱۲۳ از آغاز جنگ تا کنون خبر داد و گفت: همکاران ما در اورژانس اجتماعی در این مدت بیش از ۱۱ هزار و۶۰۰ مورد خدمات سیار در محل انجام دادهاند. همچنین حدود ۲۸۰۰ مورد از این مداخلات هم با موضوع جنگ و ضمن حضور در محل حادثه بوده است.
او ادامه داد: عمده مداخلات و ماموریتهای ما در این مدت هم اما حول محور موارد حاد و اورژانسی یعنی کودکآزاری، اختلافات خانوادگی حاد و اورژانسهای روانپزشکی مربوط به افکار خودکشی یا اقدام به آن بوده است. مداخلات مرتبط با جنگ هم بیشتر مربوطه به ارائه خدمات کاهش بحران در محل حادثه و به گروههای حاضر در محل حادثه و همچنین خانوادههای شهدای جنگ رمضان بوده است.
به گفته رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، استانهای تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین تماسهای برقرار شده با اورژانس اجتماعی را به خود اختصاص دادهاند. همچنین کمترین تماسها هم مربوط به استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
او با تاکید بر اینکه به لحاظ ماموریتهای انجام شده این مراکز در خصوص خشونت خانگی و خودکشی در این مدت کاهش یا افزایش نداشته است، گفت: در این حوزه نرم میانگین مانند قبل بوده و ماموریتهای ما هم همچنان در خصوص مواردی مانند کودکآزاری، همسر آزاری و مانند آن بوده است.
حسینی این را هم گفت که سیستم حمایتی این مرکز با وجود فشار بالای موجود، متوقف نشده است. مهمترین اقدام ما در شرایط فعلی حفظ پیوستگی خدمات اجتماعی ما در مناطق درگیر جنگ است که خط مقدم دفاع از سلامت روان جامعه محسوب میشود. حقیقت آن است که اورژانس اجتماعی با تکیه بر دانش تخصصی کارکنان خود همچنان پناهگاهی امن برای گروههای آسیبپذیر است.
او اضافه کرد: سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی نشان دادهاند که سیستم حمایتی متکی بر نیروی متخصص دارد و صیانت از ساختار و استمرار مداخلات تخصصی قطعا به صورت کاملا حرفهای و متعهدانه انجام میشود.
رئیس مرکز اورژانس اجتماعی تاکید کرد: مهمترین هدف ما در این مرکز کمک به موارد مرتبط با کودکآزاری، همسرآزاری، اختلافات حاد خانوادگی، معلولآزاری، سالمندآزاری، فرار از منزل و افکار خودکشی یا اقدام به آن است و شهروندان میتوانند با خط ۱۲۳ تماس بگیرند تا همکاران ما مداخلات تخصصی مورد نیاز را انجام دهند.