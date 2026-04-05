تداوم بارش نرمال در کشور تا پایان بهار
رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به حفظ روند بارش نرمال تا پایان فصل بهار گفت: با توجه به کمبارشیهای شدید سالهای گذشته همچنان صرفهجویی در مدیریت مصرف آب بهویژه برای کلانشهرهای کشور از جمله تهران توصیه میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، متن یادداشت سحر تاجبخش مسلمان به این شرح است: از ابتدای سال آبی (مهرماه ۱۴۰۴) تا پایان سال ۱۴۰۴ کاهش بارش حدوداً ۳ درصدی برای کل کشور به ثبت رسید و به جز استانهای هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی که به موجب سامانه فعال آذر ماه بارشهای خوبی دریافت کردند (بهترتیب حدود ۷۰ درصد، ۶۰ درصد و ۳۰ درصد فراتر از نرمال) و استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی که افزایش بارش بین ۲ تا ۱۰ درصد گزارش شده بود، در سایر استانها شرایط مطلوب نبود، لذا اگرچه کاهش بارش میانگین در حد نرمال بود اما توزیع بارشها در کشور مناسب نبود. از اینرو تا پایان سال ۱۴۰۴ در برخی استانها از جمله تهران بیش از ۵۰ درصد کاهش بارش ثبت شد.
از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۵ با ورود سامانههای بارشی متناوب و متعدد به کشور، وضعیت تأمین منابع آبی حاصل از بارش در برخی استانهای کشور در دامنه فراتر از نرمال قرار گرفت این در حالیست که در برخی از دیگر استانها از جمله استان تهران با کمبود حدود ۳۴ درصد روبرو هستند.
بر اساس آخرین اطلاعات سازمان هواشناسی کشور تا تاریخ ۱۳ فروردین امسال بارش کل کشور، حدود ۸ درصد بالاتر از نرمال گزارش شده است این در حالیست که هشت استان تهران، سمنان، قزوین، قم، گیلان، مازندران، همدان و مرکزی بین ۲۰ تا ۳۶ درصد و هشت استان اصفهان، البرز، چهارمحالوبختیاری، فارس، کردستان، گلستان، لرستان و یزد کمتر از ۱۵ درصد بارش زیر نرمال دارند.
در همین راستا در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، خراسانهای جنوبی، رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه و هرمزگان بارش بالاتر از نرمال به ثبت رسیده است. در این خصوص استانهای هرمزگان و خراسان جنوبی رکورددار بارشهای بیش از ۷۰ درصد فراتر از نرمال هستند.
آخرین وضعیت دمایی هم در کشور موید افرایش ۱.۴ درجهای دمای میانگین کشور از ابتدای سال آبی تا کنون نسبت به مقادیر بلندمدت است. در این راستا استانهای شمالی کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، البرز و خراسانهای شمالی و رضوی بیشترین افزایش دما را با مقدار بیش از ۲ درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت تجربه کردند و در استانهای جنوبی کشور بهویژه هرمزگان، فارس، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد نیز کمترین افزایش دما (کمتر از ۱ درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت) گزارش شده است.
آخرین نقشههای هواشناسی نیز بر حفظ بارش در حد نرمال تا پایان فصل بهار و افزایش ۱ تا ۲ درجهای دما در این بازه زمانی دلالت دارد. با توجه به کمبارشیهای شدید سالهای گذشته همچنان صرفهجویی در مدیریت مصرف آب بهویژه برای کلانشهرهای کشور از جمله تهران توصیه میشود.
همچنین با توجه به ماهیت بارشهای بهاره از تمامی هموطنان عزیز درخواست میشود در شرایط رخداد بارشهای رگباری به هشدارها و توصیههای سازمان هواشناسی کشور توجه کنند تا از بروز هرگونه مخاطره احتمالی پیشگیری شود.