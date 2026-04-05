آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در ۴ استان کشور در پی پیش‌بینی بارش ها
مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با تشدید فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار نارنجی برای استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات استان سمنان، اعلام کرد نیروهای عملیاتی این جمعیت در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات اعلام کرد: با پیش‌بینی شدت فعالیت سامانه بارشی طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، برای استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات استان سمنان هشدار نارنجی صادر شد. 

بر اساس این هشدار، بارش شدید باران در این استان‌ها و بارش تگرگ یا برف در مناطق مستعد، می‌تواند منجر به جاری شدن سیلاب و روان‌آب، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در آمد و شد خودروها شود. 

در پی این شرایط جوی، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در استان‌های یادشده به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی و عملیاتی لازم را به هموطنان ارائه کنند. 

مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر همچنین از شهروندان خواسته است از حاشیه، بستر و حریم رودخانه‌ها فاصله بگیرند و از توقف در مناطق پرخطر خودداری کنند. 

جمعیت هلال‌احمر تأکید کرده است که مردم توصیه‌های ایمنی و هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی و دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند و در صورت نیاز، از مسیرهای ایمن تردد کنند.

