میدری اعلام کرد:
پویش «امداد ایران ماهر» برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از عملکرد سازمان آموزش فنیوحرفهای در سال ۱۴۰۴، از راهاندازی پویش ملی «امداد ایران ماهر» برای بسیج نیروهای ماهر سراسر کشور در بازسازی مناطق جنگزده و آسیبدیده خبر داد.
به گزارش ایلنا، در نشست مدیران سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گرامیداشت یاد شهدا و تاکید بر شرایط جنگی کشور، از راهاندازی پویش ملی «امداد ایران ماهر» برای سازماندهی نیروی انسانی ماهر در خدمت بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده خبر داده شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن قدردانی از عملکرد سازمان آموزش فنیوحرفهای در حوزههای سنجش صلاحیت حرفهای با همکاری کانون نظام مهندسی، توسعه کارآفرینی و برگزاری جلسات شورای مهارت، جنگ را عامل بروز خلاقیت و افزایش همبستگی اجتماعی در کشور توصیف کرد.
میدری بیان کرد: در این شرایط، هر کارمند و هر مجموعهای در گوشهای از نظام اداری، میتواند با دلسوزی و ابتکار عمل، بخشی از بار کشور را در جنگ، بردارد.
وزیر کار با توصیه به قرارگیری سازمان آموزش فنیوحرفهای در اجرای برنامههای بازسازی در کنار نهادهای محوری مانند بنیاد مسکن و شهرداریها بر به اشتراکگذاری امکانات و ظرفیتهای این سازمان برای این کار و کاهش اداری و حساسیتها و تسریع در روند کمکرسانی تاکید کرد.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای نیز در این نشست با اشاره به آسیبدیدن بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس آمارهای رسمی، گفت: این پویش بهعنوان یک برنامه مستمر حداقل یکساله در سال ۱۴۰۵ و قابل تمدید برای سالهای بعد طراحی شده است تا نهتنها در دوران جنگ، بلکه در دوره پساجنگ نیز بار اصلی بازسازی را پشتیبانی کند.
به گفته غلامحسین محمدی، در قالب پویش «امداد ایران ماهر» یک سامانه ملی برای ثبتنام داوطلبان دارای مهارت، راهاندازی میشود؛ افرادی همچون استادکاران، تکنسینها و مهارتآموختگان در این سامانه ثبتنام کرده، مهارت خود را معرفی میکنند و پس از احراز هویت و ارزیابی صلاحیت حرفهای، در قالب گروههای امدادی، سازماندهی میشوند.
وی افزود: بر این اساس، بیش از ۶۰۰ مرکز آموزش فنیوحرفهای در سراسر کشور بهعنوان «مراکز امداد ایران ماهر» ماموریت مییابند تا این داوطلبان را ارزیابی و به ستادهای بحران استانها، استانداریها، فرمانداریها و دستگاههایی همچون بنیاد مسکن، شهرداریها و سایر نهادهای مسئول، متصل کنند.
محمدی با تأکید بر اینکه سازمان آموزش فنیوحرفهای، خود منابع کافی برای تأمین لجستیک و مواد مصرفی این گروهها در اختیار ندارد، گفت: در گام دوم، جلب کمک خیرین، بنگاههای اقتصادی، منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها و کمکهای بینالمللی برای تجهیز این گروههای مهارتی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با تکیه بر سرمایه مهارتی کشور، فرآیند بازسازی را تسریع دهیم.
در این نشست، همچنین گزارش مفصلی از برنامههای راهبردی سازمان آموزش فنیوحرفهای در حوزه مهارتآموزی و اتصال آن به اکوسیستم اقتصادی کشور تشریح شد. توسعه نظام صلاحیت حرفهای بهویژه در بخشهایی مانند صنعت ساختمان، استفاده از مسابقات مهارت و الگوبرداری از مسابقات جهانی برای «ریبرندینگ مهارت در ایران» و جلب مشارکت بخش خصوصی و فدراسیونهای مهارتی از جمله این برنامهها عنوان شد.
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در این نشست، طرح «نذر مهارت» بود؛ طرحی که بر اساس آن، استادکاران، مربیان و مهارتآموختگان بخشی از زمان، دانش و مهارت خود را بهصورت داوطلبانه به تعمیر خانهها و تجهیزات، راهاندازی کارگاههای خرد و ایجاد کسبوکارهای کوچک در مناطق آسیبدیده اختصاص میدهند.
همچنین در این نشست تأکید شد؛ تشکیل تیمهای جهادی مهارتی در روستاها و مناطق کمبرخوردار میتواند علاوه بر تقویت بنیه خدماتی دولت، سرمایه مهارتی کشور را به پشتوانهای ملموس برای بازسازی تبدیل کند.