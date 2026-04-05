در حمله به ماهشهر هیچ گونه آلودگی شیمیایی یا میکروبی منتشر نشده است
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، درباره پوشش امدادی مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر که از سوی دشمن مورد هدف قرار گرفتند، اظهار کرد: مصدومین این حمله به مراکز درمانی ماهشهر و شهرستانهای اطراف اعزام شدند؛ بیمارستانهای بعثت ماهشهر، حاجیه نرگس معرفی، امام موسی کاظم (ع) و نوید بندر امام (ره) به ترتیب بیشترین تعداد این مصدومان را پذیرش کرده و خدمات درمانی لازم را ارائه دادند.
به گزارش ایلنا، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: به منظور تداوم ارائه خدمات به مصدومان این حادثه، تعدادی از مجروحین نیز به بیمارستانهای سطح شهر اهواز و شهرستانهای اطراف، از جمله بیمارستان امام رضا (ع) امیدیه، رسول اکرم (ص) رامشیر و بیمارستانهای سطح شهر آبادان مانند طالقانی و بیمارستان امیرالمومنین (ع) منتقل شدند و یک مورد هم با آسیب سوختگی به بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز انتقال یافت.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به وضعیت مصدومان گفت: حال عمومی اکثر مصدومان خوب گزارش شده و پس از دریافت مراقبتهای اولیه، به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفته و مرخص شدند.
احمدی توضیح داد: از لحظات اولیه وقوع حادثه، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به منطقه اعزام شد و کلیه کدهای آمبولانسی شهرستان ماهشهر و بندرامام (ره) به همراه تعدادی کد آمبولانس از شهرستان هندیجان در مدار قرار گرفتند. از ظرفیت امدادی هلالاحمر نیز استفاده کردیم و بالغ بر ۱۵ دستگاه آمبولانس در محل حضور پیدا کردند که توانستند مأموریت را به نحو احسن انجام دهند و از نظر پوشش امدادی نیز مشکل خاصی ایجاد نشد.
وی در خصوص احتمال انتشار گازها در محدوده ماهشهر اظهار داشت: خوشبختانه امروز در خصوص آلودگیهای شیمیایی و میکروبی تا این لحظه با مشکل خاصی در منطقه روبهرو نبودهایم. البته با توجه به آموزشها و مهارت نیروها، این آمادگی در تیمهای عملیاتی وجود دارد در صورت اقدامات دشمن صهیونیستی، مقابله در این زمینه انجام شود.
بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان، استاندار خوزستان در حاشیه بازدیدی که بلافاصله پس از حمله دشمن به واحدهای منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر داشت به شهروندان منطقه اطمینان خاطر داد، دودی که در حال تصاعد است برای جلوگیری از تراکم آن و بروز آسیب به تاسیسات است و حاوی موارد سمی و خطرناک برای شهروندان منطقه نیست.