پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه الزهرا (س) تمدید شد
دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد که پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع دکتری سال تحصیلی۱۴۰۶-۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش ایلنا، دانشگاه الزهرا (س) خطاب به دانشجویان و دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد اعلام کرد: مهلت ثبتنام در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری دانشگاه الزهرا (س)، تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تمدید شد.
متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام الکترونیکی به سامانه گلستان دانشگاه الزهرا (س) مراجعه و مدارک خود را بارگزاری کنند.