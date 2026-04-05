پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه الزهرا (س) تمدید شد

دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد که پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع دکتری سال تحصیلی۱۴۰۶-۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش ایلنا، دانشگاه الزهرا (س) خطاب به دانشجویان و دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری دانشگاه الزهرا (س)، تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تمدید شد. 

متقاضیان می‌توانند جهت ثبت نام الکترونیکی به سامانه گلستان دانشگاه الزهرا (س) مراجعه و مدارک خود را بارگزاری کنند.

