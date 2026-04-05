پرداخت ۳.۵ همت از مطالبات مراکز درمانی توسط تامین اجتماعی
بخش دیگری از مطالبات مربوط به داروخانهها و مراکز درمانی طرف قرارداد بخش خصوصی به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه فرایند تسویه مطالبات مراکز طرف قرارداد، امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ نیز بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگیشده مراکز درمانی خصوصی و داروخانههای طرف قرارداد تأمین اجتماعی در سطح کشور به مبلغ حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص امروز کشور و با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد.