۲۴۳ دانش آموز در جنگ به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا، حسین صادقی گفت: شمار دانش آموزان شهید در جنگ تحمیلی سوم به ۲۴۳ شهید رسید.

وی افزود: در حملات ددمنشانه دشمن ۵۸ معلم و فرهنگی نیز به شهادت رسیدند.

صادقی گفت: در ۳۶ روز گذشته ۱۷۸ دانش آموز و ۲۴ معلم نیز مجروح شده‌اند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در این مدت ۷۶۴ فضای اموزشی، ۵۱ فضای اداری، ۱۵ کانون فرهنگی، ۳۲ سالن ورزشی و ۷ اردوگاه دانش آموزی آسیب دیده و یا تخریب شده است.

