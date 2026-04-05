خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۴۳ دانش آموز در جنگ به شهادت رسیدند

۲۴۳ دانش آموز در جنگ به شهادت رسیدند
کد خبر : 1769419
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در ۳۶ روز گذشته ۱۷۸ دانش آموز و ۲۴ معلم نیز مجروح شده‌اند.

به گزارش ایلنا، حسین صادقی گفت: شمار دانش آموزان شهید در جنگ تحمیلی سوم به ۲۴۳ شهید رسید. 

وی افزود: در حملات ددمنشانه دشمن ۵۸ معلم و فرهنگی نیز به شهادت رسیدند. 

صادقی گفت: در ۳۶ روز گذشته ۱۷۸ دانش آموز و ۲۴ معلم نیز مجروح شده‌اند. 

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در این مدت ۷۶۴ فضای اموزشی، ۵۱ فضای اداری، ۱۵ کانون فرهنگی، ۳۲ سالن ورزشی و ۷ اردوگاه دانش آموزی آسیب دیده و یا تخریب شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار