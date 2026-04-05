۲۴۳ دانش آموز در جنگ به شهادت رسیدند
به گزارش ایلنا، حسین صادقی گفت: شمار دانش آموزان شهید در جنگ تحمیلی سوم به ۲۴۳ شهید رسید.
وی افزود: در حملات ددمنشانه دشمن ۵۸ معلم و فرهنگی نیز به شهادت رسیدند.
صادقی گفت: در ۳۶ روز گذشته ۱۷۸ دانش آموز و ۲۴ معلم نیز مجروح شدهاند.
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در این مدت ۷۶۴ فضای اموزشی، ۵۱ فضای اداری، ۱۵ کانون فرهنگی، ۳۲ سالن ورزشی و ۷ اردوگاه دانش آموزی آسیب دیده و یا تخریب شده است.