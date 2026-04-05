تداوم کاهش سطح آب دریای خزر تا ۱۵ سال آینده

عمق دریای خزر هر سال حدود ۲۰ سانتی‌متر کاهش می‌یابد؛ موضوعی که به گفته معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها یک بحران فرامرزی است و بدون همکاری کشورهای حاشیه خزر مهار نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، در بازدید از تالاب آق‌قشلاق در خراسان شمالی با بیان اینکه این روند کاهش حداقل تا ۱۵ سال آینده ادامه خواهد داشت، تأکید کرد که تغییر اقلیم عامل اصلی این بحران است و برای مواجهه با پیامدهای آن باید برنامه‌ریزی بلندمدت انجام شود. 

وی از تدوین «طرح جامع مدیریت دریای خزر» با محوریت سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛ طرحی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حمل‌ونقل، بنادر، محیط زیست و تالاب‌ها را در بر می‌گیرد و قرار است برنامه‌های اجرایی آن به استانداری‌های سه استان شمالی ابلاغ شود. 

لاهیجان‌زاده هشدار داد بیشترین آسیب افت سطح آب خزر متوجه تالاب میانکاله در خلیج گرگان است و اجرای طرح‌های احیای آن با فراهم شدن شرایط ممکن خواهد شد. او گفت آثار پسروی خزر در سال‌های آینده بیش از پیش در تالاب‌های ساحلی مشاهده می‌شود. 

وی با اشاره به وجود ۲۵۰ تالاب با وسعت بیش از چهار میلیون هکتار در کشور توضیح داد که سال آبی گذشته یکی از خشک‌ترین سال‌ها در ۵۰ سال اخیر بوده و ۷۰ درصد تالاب‌ها را دچار آسیب کرده است؛ اما بارندگی‌های خوب امسال موجب بهبود وضعیت بسیاری از تالاب‌ها از جمله هورالعظیم و شادگان شده است. 

به گفته او، تراز دریاچه ارومیه نیز نسبت به ابتدای مهر پارسال ۷۰ تا ۸۰ سانتی‌متر افزایش یافته است. لاهیجان‌زاده برای بررسی وضعیت تالاب‌های خراسان شمالی به این استان سفر کرده است.

 

