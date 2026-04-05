دستورالعمل جدید برای ساماندهی خودروهای آسیبدیده در جنگ
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: دستورالعمل جدید برای ساماندهی خودروهای آسیبدیده در جنگ اعلام شد و شهرداریها موظف به تعیین پارکینگهای مشخص برای خودروهای آسیبدیده هستند.
به گزارش ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به ضرورت مدیریت متمرکز خودروهای آسیبدیده در شرایط جنگی، اعلام کرد: شهرداریهای کلانشهرها و سایر شهرها باید در اسرع وقت نسبت به تعیین چند پارکینگ مشخص و استاندارد برای نگهداری تجمیعی این خودروها اقدام کنند.
وی افزود: تمرکز خودروهای خسارتدیده در این مراکز، امکان بازدید همزمان چندین خودرو توسط کارشناسان پلیس راهور را فراهم کرده و موجب تسریع در فرآیند رسیدگی خواهد شد.
حذف هزینههای اضافی جابجایی برای شهروندان
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر حمایت از شهروندان آسیبدیده تصریح کرد: در این سازوکار، نیازی به جابجایی خودرو توسط مالکان وجود ندارد و شهروندان از پرداخت هزینههای مضاعف از جمله استفاده از خودروبر معاف خواهند بود.
سردار حسینی این اقدام را گامی مهم در کاهش فشار اقتصادی و تردد وسایل نقلیه، ناشی از خسارات جنگی دانست.
تسریع در کارشناسی و ارائه خدمات در کوتاهترین زمان
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تسریع خدماترسانی گفت: با استقرار خودروها در پارکینگهای مشخص، کارشناسان در یک مرحله قادر خواهند بود تعداد قابل توجهی از خودروها را مورد ارزیابی قرار دهند و سایر خدمات نیز در کوتاهترین زمان ممکن به شهروندان ارائه خواهد شد.
به گفته وی، این روند موجب افزایش دقت، انسجام و سرعت در بررسی خسارات میشود.
عدم نیاز مراجعه به مراکز تعویض پلاک برای تایید تعمیرات اساسی خودروهای آسیب دیده
سردار حسینی خاطرنشان کرد: پس از حضور کارشناس در محل پارکینگ و انجام بازدید از خودروهای آسیب دیده دیگر نیازی به مراجعه خودروها به مراکز تعویض پلاک نخواهد بود و فرآیندهای مرتبط بهصورت متمرکز مدیریت میشود. در این چارچوب، تمامی بررسیهای لازم از جمله تطبیق مشخصات، ارزیابی میزان خسارت و رسیدگی به وضعیت فنی خودرو در همان محل انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به خودروهای دارای خسارات سنگین اظهار داشت: در مواردی که خودرو نیازمند تعمیرات اساسی نظیر تعویض اتاق، اصلاح یا تعویض شاسی و سایر تغییرات ساختاری باشد، اخذ تأییدیه از پلیس راهور الزامی است.
این بررسیها و فرآیندهای مربوطه نیز توسط کارشناسان ذیصلاح در محل پارکینگ انجام شده و نیازی به انتقال خودرو به مراکز تعویض پلاک نخواهد بود.
وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات باید در چارچوب ضوابط قانونی و تحت نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود تا ایمنی و اصالت خودرو پس از تعمیر بهطور کامل تضمین شود.
مطالبه جدی از شهرداریها برای اجرای سریع طرح تعیین پارکینگ
سردار حسینی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری بینبخشی گفت: انتظار میرود شهرداریهای سراسر کشور با قید فوریت نسبت به تعیین محلهای مشخص برای نگهداری این خودروها اقدام کنند تا فرآیند خدماترسانی با نظم، سرعت و کیفیت مطلوب به شهروندان ارائه شود.