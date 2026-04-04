به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان داشت: با توجه به لزوم تقویت شهرداری‌ها برای ارائه خدمات حداکثری به شهروندان و در اجرای مصوبه مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هیئت وزیران و بخشنامه مورخ ۸ فروردین ۱۴۰۵ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای ۹ کلانشهر کشور درباره مدیریت ارزیابی و جبران خسارات جزیی، اسکان موقت و عبور از شرایط اضطرار، هماهنگی‌هایی به عمل آمده است.

نصرتی ادامه داد: بر همین اساس، مقدمات و مصوبات برای تامین مالی از محل‌های قانونی با همکاری بانک مرکزی و مشارکت بانک شهر فراهم شده تا با هماهنگی و نظارت وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، برای کمک به تامین بخشی از نقدینگی برای ۹ کلانشهر، اقدام شود.

