به گزارش ایلنا، کاظم ستاری با تشریح جزئیات اجرای طرح ملی غربالگری، استعدادیابی و مهارت‌آموزی از مشارکت گسترده دانش‌آموزان جامعه هدف در دوره‌های آموزشی مهارت‌های نرم خبر داد.

وی با تبیین ابعاد این پروژه ملی اظهار داشت: پس از برگزاری دوره‌های تخصصی تربیت مربی در دی‌ماه سال گذشته، فرآیند انتقال مهارت‌های دوازده‌گانه پایه از جمله ارتباط مؤثر، خودآگاهی، تقویت عزت‌نفس و کار تیمی برای گروه‌های سنی ۱۳ تا ۱۸ سال آغاز شد که در مرحله عملیاتی نخست بیش از ۲۱۵۰ نفر از این دانش‌آموزان تا پایان سال ۱۴۰۴ تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفتند.

معاون توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تغییرات راهبردی در محتوای آموزشی متناسب با شرایط کشور تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی، ضرورت صیانت از سلامت روان و آرام‌سازی جامعه هدف در اولویت برنامه‌ها قرار گرفت بر همین اساس، سرفصل‌های مهمی همچون مدیریت استرس، مقابله با ترس و کنترل فشار روانی بلافاصله به ساختار آموزشی اضافه شد.

ستاری با تمجید از رویکرد جهادی کادر اجرایی افزود: از پنجم فروردین‌ماه سالجاری، علی‌رغم وجود چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های شبکه اینترنت و دشواری‌های ارتباطی شبکه منسجمی متشکل از ۲۰۳ مربی متخصص در بستر پیام‌رسان‌های داخلی سازماندهی شدند تا فرآیند آموزش‌ها بدون وقفه و در قالب گروه‌های متمرکز حضوری و آنلاین تداوم یابد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، وی در پایان با اعلام اینکه آمار دانش‌آموزان بهره‌مند از این طرح به بیش از ۷۰۰۰ نفر افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: مربیان و مدیران مراکز مجری با همتی مضاعف و از طریق آگاه‌سازی مستمر خانواده‌ها بر موانع موجود فائق آمده‌اند.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: با این برنامه راهبردی که با هدف تجهیز نسل نوجوان تحت پوشش به ابزارهای نوین روانی و رفتاری تدوین شده است با نظارت مستقیم معاونت توانمندسازی و رفاه اجتماعی در تمامی استان‌ها با جدیت در حال پیگیری است تا ضمن ارتقای تاب‌آوری اجتماعی بستر لازم برای شکوفایی استعدادهای این دانش‌آموزان در شرایط دشوار کنونی فراهم شود.

